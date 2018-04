Prinz William soll Trauzeuge von Harry werden

Donnerstag, 26. April 2018, 13:10 Uhr

Bei der Hochzeit von Prinz William mit Kate Middleton im Jahr 2011 war Prinz Harry der Trauzeuge. Jetzt revanchiert sich der ältere Bruder.

Harry heiratet und William ist der Trauzeuge. Foto: Matt Crossick/PA Wire

Prinz William (35) soll der Trauzeuge für seinen Bruder Prinz Harry (33) bei dessen Hochzeit mit Meghan Markle (36) sein. Das teilte der Kensington-Palast heute via Twitter und Instagram mit. Dazu veröffentlichte der Palast drei herzergreifende Bilder der beiden wohl berühmtesten Brüder der Welt.

Das Paar will sich am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort geben.

William, der am Montag zum dritten Mal Vater wurde, freue sich jedenfalls, seinem Bruder bei dem Traugottesdienst zur Seite zu stehen, hieß es in der Mitteilung. Überraschend ist die Entscheidung nicht, Prinz Harry war bei der Hochzeit von William und Herzogin Kate im Jahr 2011 Trauzeuge seines Bruders gewesen. (dpa)