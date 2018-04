Sarah Lombardi ist bereit für ein neues Kapitel

Donnerstag, 26. April 2018, 20:17 Uhr

Sarah Lombardi will ein „neues Kapitel“ in ihrem Leben starten. Die 25-Jährige hat eine turbulente Zeit hinter sich. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Pietro startet die Sängerin nun wieder solo durch – privat und musikalisch.

Foto: Becher/WENN.com

Um diesen Schritt zu markieren, hat sich die junge Mutter erst kürzlich ihre Haare schneiden lassen. Gegenüber dem Magazin ‚OK!‘ betont Sarah, dass sie sich dadurch nun bereit für ein neues Kapitel fühle: „Die Frisur war der letzte Schritt, der die neue Sarah komplett gemacht hat. Ich will ein neues Kapitel in meinem Leben und in meiner Karriere starten und den alten Ballast abwerfen.“

Doch eine komplette Verwandlung folgt nicht über Nacht und Sarah ist sich bewusst, dass sie sich bereits in den letzten Jahren viel verändert hat. Ihrer Verantwortung ist sich die Musikerin nun noch viel mehr bewusst.

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Apr 25, 2018 um 5:17 PDT

Wirft Geld nicht aus dem Fenster

„Ich bin ruhiger geworden und auch verantwortungsvoller. Das Geld, das ich verdiene, werfe ich nicht für Klamotten oder Ähnliches aus dem Fenster. Ich lege es zur Seite, damit Alessio später einmal ein gutes Grundkapital zur Verfügung hat. Auch Kritik oder Anfeindungen nehme ich mir nicht mehr so zu Herzen“, betont Sarah. Dabei hatte sie es nicht immer einfach, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Bei den Arbeiten an ihrem neuen Album ‚Zurück zu mir‘ im Studio kamen die Erinnerungen immer wieder hoch. Die schöne Musikerin gibt sich kämpferisch: „Die Zeit im Studio war sehr emotional und ich musste auch oft weinen. Es war wie eine Therapie. Wie ein Befreiungsschlag. Jetzt ist die neue Sarah hier!“