Scarlett Johansson vergisst im Flieger die Klotür, und dann das...

Donnerstag, 26. April 2018, 8:27 Uhr

Scarlett Johansson hat versehentlich einem Fluggast ihre Vagina präsentiert. Die 33-Jährige hat während des Spiels ‚Guess the Avengers‘ in der TV-Show ‚Jimmy Kimmel Live!‚ am Dienstag (24. April) verraten, dass ihr auf der Flugzeugtoilette ein peinlicher Fauxpas passierte.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Sie hatte leider vergessen, die Toilettentür zu verriegeln. Der nächste Fluggast, der das stille Örtchen ebenfalls benötigte, platze dann natürlich gerade herein, als die Schauspielerin mit dem Toilettenpapier beschäftigt war, und konnte wohl nicht anders, als sie anzugaffen. „Es war aber keine Absicht, natürlich nicht! Ich war auf der Toilette im Flugzeug, was man ja manchmal tut, und ich schätze, ich habe wohl die Tür nicht abgeschlossen. So etwas passiert ab und zu. Ich weiß nicht, ich dachte, ich hätte es gemacht. Als ich mich gerade nach dem Toilettenpapier bückte und meine Vagina präsentierte, öffnete dieser Typ die Tür. Er schaut runter und stottert ‚Uh..oh! Oh!‘ und ich sagte nur ‚Mach die verdammte Tür zu‘.“

Spießrutenlauf

Da hörte die Peinlichkeit aber noch nicht auf. Nachdem die ‚Lucy‘-Darstellerin ihr Geschäft in Ruhe erledigt hatte, musste sie die Toilette schließlich doch verlassen. „ich musste die Tür öffnen und durch das ganze Flugzeug laufen, an allen Leuten vorbei, die mich gerade gehört hatten. Und alle dachten ‚Oh, das war Scarlett und es war ihre Vagina‘.“

Übrigens: Mit “Apart” bringt das Duo Pete Yorn und Scarlett Johansson am 1. Juni das Ergebnis ihrer jüngsten Zusammenarbeit heraus. Eine erste Hörprobe inklusive Video gibt’s auch schon: “Bad Dreams” heißt die erste, ohrwurmverdächtige Single und ist einer der insgesamt fünf Tracks, die die EP verzeichnet.