Andreas Gabalier: Neues Video "Verdammt lang her"

Freitag, 27. April 2018, 12:56 Uhr

Freiheitliche Attitüde, Rock‘n’Roll Coolness, Nahbarkeit aber auch absoluter Superstar-Status: Andreas Gabalier vereint in seiner Person mühelos vermeintliche Gegensätze. Und das ist so wunderbar!

Foto: Sepp Pail

Der extrem charismatische Steirer hat mehr als nur ein Händchen für Hits, sind doch sein Selbstverständnis als Volks-Rock’n’Roller und seine ausdauernden, energiegeladenen Shows ebenso Teil seiner Marke, wie die andauernde Serie an Erfolgssongs. Will man nun analysieren warum Andreas Gabalier einfach alles gelingt was er anpackt, so muss man sich schnell eingestehen, dass man es schlicht mit einem Phänomen zu tun hat.

Seine Aufrichtigkeit in seinen Texten spielt sicherlich eine Rolle – die schiere Energie mit der er auf seinen Konzerten Rock‘n’Roll-Schwerarbeit verrichtet – garantiert auch. Es ist eben diese Traditionsverbundenheit ohne Scheuklappen, die die Massen aller Altersklassen begeistern. Und da knüpft er mit seinem neuen Studioalbum „Vergiss mein nicht“ an.

Song über seine Jugend

Die erste Single „Verdammt lang her“ erscheint heute und ist genau das, was man von Gabalier erwartet. Er erzählt aus seiner Bergbauernbuam-Jugend und den kleinen Gabaliersdelikten und Gaunereien mit denen er und seine Jungs, Nachbarn und Mitmenschen mehr oder weniger bei Laune hielten. Wie das halt so ist, mit sechzehn, das wächst sich scho‘ raus. Oder wuchert eben ins Superstartum.

Er beschwört seine 90er Jahre und die unbeschwerten Zeiten auf die er gerne zurückblickt. Zeiten für die er brennt. Wer allerdings Wehmut und Melancholie erwartet wird enttäuscht.

Foto: Sepp Pail

In dem straighten, sommerlichen Rock-Song finden seine Fans sich selbst, aber auch ihn wieder. Einmal mehr lässt Andreas Gabalier sie alle augenzwinkernd an seiner Geschichte teilhaben und man sieht sie jetzt schon vor dem inneren Auge: die tausend Kehlen die in München, Hamburg, Berlin, Wien oder Zürich mitsingen, dass mit siebzehn das Leben doch erst so richtig Fahrt aufnimmt.

Fans können sich dann auch noch mit dem neuen Album „Vergiss mein nicht“, das am 1. Juni 2018 über Electrola/Universal Music veröffentlicht wird, auf ein großes Album freuen.