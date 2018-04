Charts der Woche: Sting & Shaggy gewinnen Duell

Freitag, 27. April 2018, 15:04 Uhr

Sting und Shaggy standen erstmals gemeinsam im Studio und erobern mit „44/876“ nun die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. In einem äußerst knappen Rennen setzen sich der britische New Wave-Pionier und der jamaikanische Reggae-Sänger gegen die US-Supergroup A Perfect Circle („Eat The Elephant“) durch. Deren erste Studioplatte seit 14 Jahren holt Silber.

Foto: IPA/WENN.com

Zwischen „Licht & Schatten“, Pop und Elektro, Dance und HipHop bewegen sich Glasperlenspiel auf ihrem neuen Album, das sie hinter Revolverheld („Zimmer mit Blick“, drei) und Frei.Wild („Rivalen und Rebellen“, vier) bis zur fünften Stelle führt. Ab November tourt das Bodensee-Duo, das auch privat ein Paar ist, wieder quer durch die Republik.

Was es bedeutet, sein Leben komplett neu zu planen, davon kann Alexander Knappe ein Lied singen – im wahrsten Sinne des Wortes. Der ehemalige „X Factor“-Teilnehmer, der seine Fußballkarriere aufgrund eines Kreuzbandrisses beenden musste, hat sich mittlerweile als Singer-Songwriter etabliert und erkennt auf Position sechs: „Ohne Chaos keine Lieder“.

Avicii klettert posthum mit drei Alben nach oben

Der kürzlich verstorbene schwedische DJ Avicii bringt postum drei Alben und sieben Songs in den Top 100 unter. Am höchsten hinauf klettern sein Longplayer „True“ (27) sowie die beiden Tracks „Wake Me Up“ (13) und „Levels“ (26).

US-Popsängerin Ariana Grande hat sich bereits als „Dangerous Woman“ und Weihnachtsfan („Santa Tell Me“) geoutet, doch jetzt feiert sie hierzulande ihren vorläufigen Karriere-Höhepunkt. Mit dem Ohrwurm „No Tears Left To Cry“ stürmt sie direkt von 0 auf 2 der Single-Charts. Nur Calvin Harris & Dua Lipa („One Kiss“) stellen sich dem Ex-Teenie-Star entgegen und führen die Hitliste erstmalig an. Marshmello & Anne-Marie bleiben treue „Friends“, auch wenn sie von eins auf drei rutschen.

