Colin Firth im Remake von "Der geheime Garten"

Freitag, 27. April 2018, 20:56 Uhr

Colin Firth spielt neben Julie Walters die Hauptrolle in ‚Der geheime Garten‘. Der 57-jährige Schauspieler wird mit den Dreharbeiten an der von David Heyman produzierten Adaption des Kinderbuch-Klassikers am kommenden Montag (30. April) in England beginnen.

Foto: WENN.com

Die Handlung spielt in 1947, vor der Teilung Indiens und nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, und erzählt die Geschichte von Mary Lennox, einem etwas schwierigen zehnjährigen Mädchen, das als Kind wohlhabender Eltern in Indien geboren wurde. Als ihre Eltern plötzlich sterben, ist sie gezwungen, nach England zurückzukehren und tut sich mit ihrem kranken Cousin zusammen, um einen geheimen Garten zu finden.

Nr. 1 der romantischsten Darsteller

Firth, der bereits in Leinwandhits wie der ‚Bridget Jones‘-Trilogie und ‚The King’s Speech‘ zu sehen war, wurde in diesem Jahr zur Nummer Eins unter den Darstellern in romantischen Filmen gewählt.

Damit schlug er einer Umfrage der Showcase-Kinos im Vereinigten Königreich zufolge Kollegen wie Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet und Hugh Grant. ‚Pretty Woman‘ wurde außerdem zum beliebtesten romantischen Film gewählt und schlug damit ‚Tatsächlich… Liebe‘, ‚Casablanca‘, ‚Notting Hill‘ und ‚Wie ein einziger Tag‘.