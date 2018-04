Ed Sheeran: Das ist das neue Video "Happier"

Freitag, 27. April 2018, 13:39 Uhr

Britenstar Ed Sheeran hat das offizielle Video zu seiner neuen Single „Happier“ veröffentlicht, das unter der Regie von Emil Nava gedreht wurde.

Foto: Warner Music

„Happier“ ist die jüngste Veröffentlichung von Ed Sheerans Rekorde brechendem, 14 Millionen Mal verkauften dritten Studioalbum „÷“. Das brillante Video steuert Emil Nava (Eminem, Rihanna) bei, der seit den frühen Tagen von Ed Sheerans Karriere viele seiner Videos drehte. Angesiedelt in der Kulisse New Yorks und inhaltlich der Geschichte des Songs folgend, gibt es in dem Video ein Wiedersehen mit dem Puppen-Doppelgänger von Ed Sheeran, der sein Debüt im offiziellen Video zu „Sing“ feierte und hier einmal mehr einen großartigen Auftritt hat. „Happier“ hat bereits jetzt über 400 Millionen Streams und ist weltweit 8-fach Platin- und 5-fach Gold-veredelt und konnte allein in Deutschland bereits über 22 Mio. Streams generieren.

Fünf Shows in Deutschland

Ed Sheeran wurde kürzlich von der IFPI zum weltweit erfolgreichsten Künstler des Jahres 2017 gekürt. Als erster Musiker knackte der 27-Jährige zudem kürzlich die Marke von 1 Milliarde Streams in Deutschland. In Großbritannien wurde er diese Woche gleich zweimal beim renommierten Ivor Novello Award nominiert.

Der Musiker ist derzeit auf einer weltweiten Stadiontour, die ihn u.a. im Juni für vier ausverkaufte Konzerte ins Londoner Wembley-Stadion und im Juli für fünf ausverkaufte Konzerte nach Deutschland führt.