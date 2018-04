"Fack ju Göhte": 200 Mio. Euro eingespielt und wie es weitergeht

Freitag, 27. April 2018, 9:23 Uhr

Die „Fack ju Göhte“-Trilogie hat alle Erwartungen übertroffen. Bekommt die Kassenschlager-Reihe jetzt sogar einen vierten Teil? Gerüchte gibt’s schon länger.

Bora Dagtekin und Elyas M’Barek. Foto: AEDT/WENN.com

Die bisher drei „Fack ju Göhte“-Filme haben laut den Produzenten an den Kinokassen zusammen mehr als 200 Millionen Euro eingespielt. Das sagte der Chef von Constantin Film, Martin Moszkowicz, dem „Handelsblatt“. „Hinzu kommen Zweitverwertungen via DVD und anderes, später noch die TV-Rechte. Da dürfte also eine erhebliche Summe noch mal obendrauf kommen.“

Fortsetzung nicht ausgeschlossen

Einen vierten Teil des Kassenschlagers rund um Elyas M’Barek kann sich der Produzent demnach durchaus vorstellen: „Im Augenblick ist kein vierter Teil geplant. Ich will ihn aber auch nicht grundsätzlich ausschließen.“

Ob es zu noch einer Fortsetzung kommt, hänge vor allem vom Regisseur der Trilogie, Bora Dagtekin, ab, so Moszkowicz: „Sowohl mit ihm als auch für einige der ‚Fack Ju‘-Schauspieler entwickeln wir gerade etliche neue Projekte.“ Der Produzent sagte: „Alle drei Filme waren weit erfolgreicher, als wir das je hätten erhoffen können.“ Dagtekin hatte in einer Mitteilung zum dritten Teil erklärt: „Ich würde daher nicht zu hundert Prozent ausschließen wollen, dass das Franchise irgendwann, in irgendeiner Form, weiterleben wird.“ (dpa/KT)