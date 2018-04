ABBA: Das hier ist der schräge Hotelsong von Björn und Benny!

Samstag, 28. April 2018, 20:28 Uhr

Die ABBA-Festspiele 2018 wurden am Freitag mit der Botschaft, Schwedens berühmtestes Popquartett aller Zeiten habe zwei nigelnagelneue Songs in der Tasche, eröffnet.

Björn Ulvaeus, Benny Andersson 2014. Foto: Cameron Clegg/WENN.com

Weiter geht’s dann am 19. Juli mit dem Start von „Mamma Mia – Here We Go Again“, dem Filmmusical u.a. mit Cher und Meryl Streep, in dem jede Menge Songs zu hören werden, die der Mehrheit der Kinobesucher nicht so geläufig sein dürften. Dennoch zeigen auch diese Songs die hohe Qualität ihrer fast durchweg zeitlosen Produktionen. Darunter Songs wie „Angel Eyes,“ „I Wonder,“ oder „When I Kissed the Teacher“.

Seit dem letzten ABBA-Album „The Visitors“ im 1982 haben die beiden Masterminds Benny Andersson nicht mit ihrem kreativen Output gegeizt. Erst die 1992 veröffentlichte Compilation „Gold“ verschaffte ABBA die weltweite Anerkennung, die sie in ihrer Hochphase Ende der 70er Jahre nicht unbedingt hatte. Es folgten diverse Musicals wie „Chess“ und „Kristina från Duvemåla“. Einer der besonders schrägen musikalischen Kostbarkeiten ist der Track „2nd Best to None“. Den schrieben die beiden 2009 als Promosong für Anderssons Rival-Hotel im Zentrum von Stockholm.

Zugegeben, der Sound hat nicht die gewohnte ABBA-Qualität, klingt ziemlich nach einem Rough-Mix, wie es heute so schön heißt. Also einem ersten rohen Skelett des eigentlichen Songs. Doch dieses weitestgehend unbekannte Lied mit sämtlichen Angestellten des Anderssonschen Hotels belegt vor allem eins: Das große Talent für eingängige und unverwechselbare, teils kitschige Melodien. Der eigentliche Brüller aber ist das Video mit der Belegschaft des Hauses…

Mini-Hit in den schwedischen Charts

Benny Andersson, der letztes Jahr sein Soloalbum „Piano“ veröffentlichte, sagte dazu im Januar im Interview mit klatsch-tratsch.de: „Erst sollte es nur ein Jingle für die Hotel-Webseite werden, dann wurde es eine Single mit Video. Das Lied war sogar ein Mini-Hit in den schwedischen Charts.“

Foto: Universal Music

Seit 2003 besitzt Benny Andersson das putzige Hotel, verriet uns im Interview wie die Geschäfte liefen: „Gut, denn ich habe sehr gute Geschäftsführer. Sie rufen mich jede Woche an. Aber eigentlich ist das nur erforderlich, wenn sie mal nicht wissen, was zu tun ist. Und wenn sie Dinge verändern wollen, die man als Gast wahrnimmt, will ich das natürlich wissen und lege gegebenenfalls ein Veto ein. Ansonsten läuft alles geschmeidig. Wir haben sehr gutes Personal, das jedem das Gefühl gibt, willkommen zu sein – was der wichtigste Faktor bei einem Hotel ist.“