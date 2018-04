Alexander Knappe: Mit neuem Album direkt auf Platz 6 der Charts

Samstag, 28. April 2018, 17:50 Uhr

Diesem Mann sagen wir eine große Zukunft voraus: Alexander Knappe! Geile Stimme, geiles Album, geiler Charteinstieg. Mit seinem dritten Studioalbum schaffte es der 33-Jährige von Null auf Platz 6 der deutschen Charts.

Foto: Jacob Ruben Fees

Knappes drittes Album „Ohne Chaos keine Lieder“ ist gerade erschienen – nun kann sich der Musiker mit einer Stimme, die so rau und empfindsam zugleich ist, über einen großartigen Einstieg in den deutschen Album-Charts freuen. Dazu sagte er dieser Seite: „Nach drei Jahren Chaos. Bin ich jetzt müde aber glücklich. Ich hab da alles reingehauen was geht, aber klar: was soll ich sagen, wir gehen in vier Wochen mit einem Top 10 Album auf Tour. Ein Traum wird wahr!“

Mit Helene Fischer kann er nix anfangen

Knappe, der einst bei „X Factor“ für Furore sorgte, und wegen eines Kreuzbandrisses an der Karriere als Fußball-Profi scheiterte, verriet über den Titel seines Albums gegenüber ‚Spot on News‘: „Mein Opa hat mal gesagt: ‚Alex, schreibe niemals einen Song ohne Grund. Er sollte immer eine Message, eine Geschichte haben!‘ Jeder Song auf ‚Ohne Chaos keine Lieder‘ hat seinen Grund. Mal aus der beobachtenden Perspektive, mal aus meinem chaotischen Leben. Ich konnte noch nie was mit diesen seelenlosen Songs à la Helene Fischer anfangen.“