Katy Perry und Orlando Bloom: Was war denn hier los?

Samstag, 28. April 2018, 19:03 Uhr

Hach, was für eine Aufregung! US-Popstar Katy Perry und ihr aktueller On-Off-On-Lebensgefährte, Hollywood-Star Orlando Bloom, durften dem Papst die Hand schütteln!

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

Die 33-jährige Sängerin wurde von ihren Eltern streng christlich erzogen und der acht Jahre ältere Schauspieler ist seit seinem 16. Lebensjahr praktizierender Buddhist. Da war es nur konsequent, dass die beiden engagierten Menschen-Freunde auch mal beim Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche landen würden. Nun nahm das glamouröse Paar an einer Gesundheitskonferenz im Vatikan teil. Perry und ihr „liebster“ Freund haben dann zum Höhepunkt ihrer Stippvisite am heutigen Samstag den Papst getroffen, während sie an der dreitägigen Charity-Konferenz in Vatikanstadt teilnahmen.

“Wir werden sehen“

Katy war ganz in Schwarz gekleidet – inklusive Hut und Schleier – als sie Papst Franziskus neben anderen Teilnehmern treffen durfte. Die Bilder zeigen vor allem eins: Die beiden sind offenbar doch noch ein Paar, nachdem Perry im März 2017 eine Beziehungs-Auszeit verkündete. Bloom erzählte in einem Interview der britischen „Times“ von heute nur soviel über die Beziehung: „Wir hatten eine bemerkenswerte Verbindung“. Doch sei es halt schwierig, weil sie gerade auf Tournee sei und er gerade auf einer Theaterbühne stehe. Über den Fortgang der Liaison sagte er nur soviel: “Wir werden sehen“.

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

In ihren Instagram-Story kam Perry richtig ins Schwärmen: „Guten Tag, alle zusammen, ich bin hier in Rom im Vatikan, um über Meditation zu sprechen. Ich bin bei meiner Mama, meinem Liebling [Orlando] und meinem Manager Steve! Es ist ein großartiger Tag! Ich bin so aufgeregt!“

An der Konferenz nahmen Experten aus verschiedenen Bereichen teil, auch Vertreter von Glaubensgemeinschaften und Regierungen, die sich mit Themen wie der virtuellen Realität und der Verbesserung der Gesundheitsversorgung in weniger entwickelten Ländern beschäftigten. (PV)