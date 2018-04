Verlosung "Star Wars - Die letzten Jedi"

Samstag, 28. April 2018, 21:42 Uhr

In der Fortsetzung der Skywalker-Saga schließen sich die Helden aus „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ den Legenden der Galaxis an und erleben ein episches Abenteuer, in dem neue Mysterien der Macht aufgedeckt werden.

Foto: Lucasfilm Ltd.

Jertzt können wir in 146 Minuten beim Kampf der Rebellen geben die übermächtige dunkle Erste Ordnung mitfiebern. Ein Highlight bei der Veröffentlichung von „Star Wars – Die letzten Jedi“ ist die limitierte Steelbook-Edition der Blu-ray 3D, die mit ihrer hochwertigen Verpackung und individuellem Design edel anmutet.

Für Fans gibt es außerdem weitere gute Nachrichten: Der Film ist auch als Blu-ray 4K in ultrahochauflösender Qualität mit HDR und Dolby Atmos Original-Ton erhältlich sein und damit die maximale Bild- und Tonqualität des fesselnden und effektreichen Spektakels für Heimkino-Fans erlebbar machen.

Wir verlosen 3 Fanpakete

mit je 1 x Blu-ray, DVD oder 4K UHD (jedes Fanpaket mit jeweils einem Format), 1 x Cap und 1 x Handyhülle

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren!

Schreib uns bis zum 10. Mai 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Star Wars“ + gewünschtes Format! Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt!