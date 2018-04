Best Dress of the Day (530): Kim Riedle strahlt in Rot

Sonntag, 29. April 2018, 19:53 Uhr

Anlässlich der Verleihung des Deutschen Filmpreises am Freitagabend in Berlin zeigte sich Schauspielerin Kim Riedle in einer eleganten, roten Robe auf dem roten Teppich.

Foto: Greg Alexander

Kim Riedle in Ziad Nakad

Die 36-Jährige (mit „Back for Good“ ab 31. Mai im Kino) wählte für diesen besonderen Anlass eine Kreation des libanesischen Modedesigners Ziad Nakad. Das bodenlange Kleid überzeugte in einem dunklen Rotton und wurde durch seine aufwendigen Verzierungen zum Hingucker. Der in sich gemusterte Rock sorgte mit seiner edlen Schleppe für einen glamourösen Auftritt.

Foto: Greg Alexander

Ein schmaler Gürtel aus Samt betonte die Taille und das semi-transparente Material des Oberteils verlieh dem Look eine elegante und verführerische Note. Ziad Nakad gründete sein Label 1997 und möchte mit seinen Kreationen zeitlose Weiblichkeit zelebrieren und Frauen ansprechen, die den dramatischen Auftritt lieben.

Kim konnte mit ihrem Outfit zweifellos beeindrucken und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)