Blake Lively präsentiert ihren Mystery-Thriller mit "Unten ohne"

Sonntag, 29. April 2018, 20:46 Uhr

Sahneschnittchen Blake Lively zeigte sich in dieser Woche in einem extra heißen Outfit auf der CinemaCon 2018 in Las Vegas. Was auf den ersten Augenblick aussieht wie ein schlichtes Stewardessen-Jacket, entpuppte sich dann doch als ein marineblaues Blazer-Kleid.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Das wundervoll taillierte heiße Teil, das die Ehefrau von Ryan Reynolds am Donnerstagnachmittag zur Schau stellte, stammt von Designerin Sonia Rykiel. Dadurch war extrem viel Platz für Blakes makellose Beine. Alles in allem obenrum ein extrem gelungener Mix aus Schul- bzw. Marine-Uniform!

Hinzu kommen die freche Fliege von Brackish und Christian Louboutins „So Kate“-Pumps mit Christians handgezeichneten „Loubitag“ Scribble-Print. Auch sehr geil.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Gruselige Story

Gemeinsam mit Kollegin Anna Kendrick und Regisseur Paul Feig präsentierte die 30-jährige Schauspielerin ihren kommenden Mystery-Thriller ‚A Simple Favor‘ (deutscher Titel ‚Nur ein kleiner Gefallen‘). Darin spielt Lively die erfolgreiche PR-Frau Emily, deren Freundin Stephanie (Anna Kendrick) ihr einen Gefallen tun soll: Ihren Sohn Nicky zusammen mit Stephanies Sohn Miles doch bitte von der Vorschule abzuholen und mit zu sich nach Hause zu nehmen. Doch dann holt Emily ihren Jungen am Abend nicht ab und bleibt verschwunden…

Vorlage ist das 2017 erschienene Buch „A Simple Favor“ von US-Autorin Darcey Bell. Kinostart soll im September sein. (PV)