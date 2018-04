Eli: Der Junge aus der Werbung landet in den Charts

Sonntag, 29. April 2018, 14:58 Uhr

Gestern erfüllte die Telekom dem Nachwuchsmusiker Eli seinen bislang größten Traum. Die Übertragung seines Gigs per Livestream und verschaffte ELI kraft des besten Netzes der Telekom ein nahezu grenzenloses Publikum.

Foto: Telekom Deutschland

Der Song „Change Your Mind“ handelt von Verlust, Hoffnung, Abschied. In nur drei Wochen platzierte sich die Debütsingle des Singer-Songwriters in den iTunes-Charts unter den Top 50 und steht aktuell auf Platz 22.

Überwältigt vom Erfolg seines Auftritts sagte der erst zwanzigjährige Musiker: „Ich wollte schon immer meine Songs live mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Aber dass sich tatsächlich Menschen aus ganz Deutschland den Stream anschauen, um mich live auf der Bühne zu erleben, das haut mich um. Seit der Telekom-Spot läuft und meine erste Single verfügbar ist, bekomme ich mega viel positives Feedback. Das macht mich super glücklich.“

Song mit Ohrwurmqualität

Die Herzen der Fans fliegen dem gebürtigen Kölner nicht nur in den sozialen Medien zu. Dies spürten am Samstagmittag auch die Zuschauer im Kölner Olivandenhof, von wo Elis Auftritt live übertragen wurde.

Dort jubelte neben Freunden, Familie, Fans und Passanten auch Palina Rojinski. Die Schauspielerin und Moderatorin unterstützt Eli im Rahmen der aktuellen Telekom Kampagne und freut sich über dessen Erfolg. „Als ich ‚Change Your Mind‘ zum ersten Mal gehört habe, wusste ich gleich: der Song hat Ohrwurmqualität. Es freut mich, dass Eli mit seiner Debütsingle gleich einen solchen Hit landen konnte“, sagt Palina Rojinski.