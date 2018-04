Elizabeth Olsen lästert über ihr Avengers-Kostüm

Montag, 30. April 2018, 15:07 Uhr

Elizabeth Olsen wünschte, ihr Avengers-Kostüm wäre weniger freizügig gewesen. Die 29-jährige Schauspielerin spielt die in den ‚Marvel Cinematic Universe‘-Filmen die mächtige Hexe Scarlet Witch und muss gestehen, dass sie ihr Kostüm als weitaus freizügiger als die der anderen Schauspielerinnen empfand.

Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Foto: Marvel Studios 2018

So sollen die Kostüme der anderen weiblichen ‚Avengers: Infinity War‘-Stars, wie Scarlett Johansson und Tessa Thompson, nicht so freizügig ausgefallen sein, wie das Kostüm ihrer Film-Figur. Über diese offensichtlichen Unterschiede soll sogar am Filmset „gescherzt“ wurden sein. In einem Interview mit ‚Ellen.com‘ erklärt Olsen: „Es war einfach kein besonders gut gewähltes Korsett. Ich mag Korsetts, aber es hätte ruhig ein bisschen höher sitzen können. Die anderen Schauspielerinnen hatten Kostüme, die nicht so freizügig waren, Tessa Thompson und Scarlett hatten definitiv mehr an als ich. Ich hätte mich gefreut, wenn auch mein Kostüm etwas geschlossener gewesen wäre. Es war manchmal echt witzig, wenn ich mich umsah um mir dachte ‚Wow ich bin die einzige, bei der das Dekolleté zu sehen ist‘. Ich durfte mir auch einige Witze dazu anhören, da sie in mein Superhelden-Kostüm einfach nicht besonders viel Zeit investiert hatten.“

Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Olsen (@elizabetholsenofficial) am Mär 21, 2018 um 11:08 PDT

„Unglaublich schrecklich“

Trotz alledem muss die Schauspielerin gestehen, froh darüber zu sein, dass sie nicht in das „schreckliche“ Kostüm schlüpfen musste, dass Scarlet Witch in den ursprünglichen Comic-Heften trägt. So muss sie schmunzeln, als sie betont: „Aber wenn man sich anguckt, welches Kostüm sie in den Comic-Büchern trug, einen Gymnastikanzug und ein Stirnband… Oh Mann, das ist so schrecklich, so so unglaublich schrecklich. Zumindest erkannten sie, dass ihr Kostüm einfach wirklich nicht cool war.“