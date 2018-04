GNTM: Wolfgang Joop ist wieder da

Montag, 30. April 2018, 11:29 Uhr

Am Donnerstag gibts bei ‚Germany’s Next Topmodel‘ eine Überraschung für alle Fans von Wolfgang Joop! Für eine besondere Entscheidung hat Heidi Klum drei Wochen vor dem GNTM-Finale einen besonderen Gast eingeladen: „Ich freu‘ mich riesig auf das Wiedersehen und bin natürlich gespannt, was er zu meinen Mädchen sagt.“

Foto: ProSieben/Martin Ehleben

Designer Wolfgang Joop beurteilt neben der Jurychefin, Thomas Hayo und Michael Michalsky, wie die Topmodel-Anwärterinnen in aufwendigen Kleidern über einen beregneten Catwalk laufen. Das Highlight: Die Kleider verändern durch den Kunstregen ihre Farbe.

Pia (22, München) möchte Wolfgang Joop jedenfalls beeindrucken: „Wolle war immer so lustig, so herzensgut, so ein richtig Süßer, Lieber“. Kann Pia auf dem nassen Catwalk überzeugen?

Foto: ProSieben/Martin Ehleben

Casting für Maybelline

Und was gibt’s sonst noch zu sehen? Die GNTM-Models gehen beim Unterwassershooting auf Tauchgang im Aquarium of the Pacific. Und Julianna, Christina und Jennifer kämpfen in New York um einen der größten Jobs bei GNTM: Beim Maybelline-Casting müssen sie ein eigenes Hashtag für ein Plakat entwerfen und sich damit in der Öffentlichkeit gekonnt in Szene setzen. Wer für den Job gebucht wird, darf eine eigene Limited Edition für die Kosmetikmarke entwerfen.

Das sind die Teams

Team Michael Michalsky (weiß)

Julianna (20), Sängerin aus Klein-Winternheim

Klaudia (21), Kauffrau für Marketingkommunikation aus Berlin

Pia (22), Studentin aus München

Sally (17), Abiturientin aus Remscheid

Sara (24), Bauzeichnerin aus Dübendorf (CH)

Toni (18), Schülerin aus Stuttgart

Team Thomas Hayo (schwarz)

Christina (21), Kauffrau aus Dudenhofen

Jennifer (23), Fremdsprachenassistentin aus Niederkassel