James Arthur: Song mit Juicy J und Marshmello

Dienstag, 01. Mai 2018, 19:02 Uhr

James Arthur veröffentlicht seinen Song ‚You Can Cry‘ mit Juicy J und Marshmello am kommenden Freitag. Der anonym arbeitende DJ Marshmello bestätigte in den sozialen Netzwerken das Erscheinungsdatum seiner Kollaboration mit dem ‚Say You Won’t Let Go‘-Sänger und dem ‚Dark Horse‘-Rapper, dessen echter Name Jordan Michael Houston ist.

James Arthur. Foto: WENN

Marshmello schrieb unter einen Ausschnitt aus dem Song: „Diesen Freitag! Marshmello x @therealjuicyj mit @JamesArthur23 #youcancry“ Arthur erklärte erst kürzlich auf Twitter, wie „aufgeregt“ er sei, einen neuen Track aufzunehmen. Er schrieb: „Nehme heute einen aufregenden neuen Song auf.“ Der 30-jährige Sänger, der 2012 die neunte Staffel der britischen Version von ‚X-Factor‘ gewann, deutete außerdem an, dass der Nachfolger seines 2016er Albums ‚Back from the Edge‘ sein bestes werden wird.

Er schrieb weiter: „Ich war noch nie so aufgeregt wegen einem Album, wie ich es wegen dem bin, das ich gerade mache.“ Der neue Song des Trios folgt direkt auf den Hit-Song ‚Friends‘, eine Kollaboration von Marshmello und Anne Marie, und wird James Arthurs erster neuer Song seit ‚Naked‘ aus dem vergangenen Jahr sein.