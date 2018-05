Michael Michalsky: Das hier würde ihm nie über die Lippen kommen

Dienstag, 01. Mai 2018, 9:42 Uhr

„Style ist nicht nur Mode“, ist Designerchen und GNTM-Mentor Michael Michalsky überzeugt. Es geht ihm um eine Haltung zum Leben.

Foto: Becher/WENN.com

„Für echten Style brauchst du Offenheit, Toleranz, Herzenswärme und Neugier“, sagt der engagierte Modemacher im Interview mit dem Magazin ‚Emotion‘, „ein Nazi oder Rechtsnationaler hat nie Style! Egal, was der anzieht.“ Weltoffenheit ist ein wichtiger Wert für den 51-Jährigen, der im 900-Einwohner-Nest Meddewade in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist. „Es ist doch reiner Zufall, wo wir zur Welt kommen“, plädiert er für Toleranz im Interview. (Ausgabe ab morgen im Handel). „Ein Satz wie: ‚Ich bin stolz auf meine Heimat‘ würde mir nie über die Lippen kommen“, sagt er, „ich kann doch nur stolz auf meine eigenen Lebensleistungen sein.“

Als schwuler Jugendlicher hat er früh gelernt, wie wichtig es ist, „mich nicht davon abhängig zu machen, was andere Leute von mir denken. Wer das macht, tritt auf der Stelle und entwickelt sich nicht.“ Auch als Juror bei Germany’s Next Topmodel versucht Michalsky die jungen Frauen in seinem Team zu innerer Unabhängigkeit zu ermutigen. Für ihn gehört dazu auch der Mut zu scheitern: „Es spornt mich noch stärker an, mein Ziel doch erreichen zu wollen.“

Die Liebe zur Mode hat übrigens seine Mutter in ihm geweckt. Obwohl sie bis heute keine Trends mitmache, sei sie immer überraschend angezogen und habe ihn stark geprägt. Und sein erster Runway: der Schulhof. „Morgens wollten alle erwartungsvoll sehen, was ich wieder trug“. Genugtuung hat ihm bereitet, dass die Leute, die erst am meisten gelästert hätten, ein Jahr später dieselben Schuhe oder Jeans getragen hätten. Um einen eigenen Style zu finden, sei Neugier entscheidend: „Nur wer offen ist, hat Raum in sich für das Unvorhersehbare.“