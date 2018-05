Paris Hilton: Ohne Social Media gab's mehr Spaß!

Dienstag, 01. Mai 2018, 18:13 Uhr

Paris Hilton glaubt, die Menschen hatten mehr „Spaß“, bevor es die sozialen Medien gab. Der ‚The Simple Life‘-Star ist „glücklich“ darüber, dass sie vor der Zeit von Twitter, Snapchat und Instagram aufwuchs, weil sie denkt, die Menschen hingen heute nur vor ihren Smartphones und würden deshalb den Spaß verpassen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Gegenüber ‚E! News‘ verriet sie: „Ich bin eigentlich froh darüber, dass ich vor Instagram und alledem aufgewachsen bin, weil damals in New York niemand eine Kamera hatte und wir deshalb so viel Spaß hatten, außer es war eine dieser Wegwerfkameras. Also unterhielten sich alle und hatten Spaß, tanzten. Heute denke ich sind alle nur noch mit ihren Smartphones beschäftigt, texten, snappen, machen Fotos. Niemand hat wirklich so eine gute Zeit wie früher. Also bin ich glücklich darüber, dass ich es früher erleben durfte.“ Hilton ist den sozialen Medien aber auch dankbar, da sie darüber ihren Fans näher gekommen ist.

250 Tage im Jahr im Flugzeug

In der Dokumentation ‚The American Meme‘ erklärt sie: „Ich reise ständig; 250 Tage im Jahr bin ich in einem Flugzeug, in einem anderen Land. Also wird es manchmal sehr einsam. Ich liebe meine Fans genauso wie sie mich. Ich fühle mich ihnen näher als den meisten Menschen, die ich kenne. Sie sind wirklich wie meine Familie. Meine Eltern denken, ich bin verrückt. Sie sagen immer ‚Warum lässt du sie so an deinem Leben teilhaben? Ich kann nicht glauben, dass du ihnen deine Telefonnummer gibst. Du lässt sie in deinem Haus übernachten. Was stimmt nicht mit dir?‘ Ich habe so viel im Leben durchgemacht und ich vertraue Menschen nicht wirklich. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, verarscht zu werden. Bei meinen Fans fühle ich das gar nicht. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht entweder mit meinen ‚Little Hiltons‘ texte, FaceTime oder E-Mails schreibe. Bei ihnen kann ich ich selbst sein.“