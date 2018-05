Ariana Grande: Neues Album kommt im Juli

Mittwoch, 02. Mai 2018, 13:05 Uhr

Ariana Grandes neues Album ‘Sweetener‘ kommt im Juli auf den Markt. Die 24-jährige Sängerin überraschte ihre Fans in der US-Show ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ am Dienstag (1. Mai), als sie Details über ihr nächstes Album verriet.

Foto: Universal Music

‘Sweetener‘ heißt ihre neueste Platte und folgt damit auf ‘Dangerous Woman‘, das 2016 erschien. Ariana bestätigte, dass neben der Single ‘No Tears Left to Cry‘ die Tracks ‘God Is A Woman‘, ‘The Light Is Coming‘ und ‘Raindrops‘ zu hören sein werden. Über ihr neuestes Werk meinte die ‘Side to Side‘-Hitmacherin, die gemeinsam mit Max Martin und Pharrell Williams an dem Album gearbeitet hat: „Es geht darum, Licht in eine Situation oder in jemandes Leben zu bringen. Oder um jemand anderes, der Licht in dein Leben bringt.“

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am Apr 24, 2018 um 9:00 PDT

Neue Single in Sicht

Die ‘Bang Bang‘-Interpretin ließ Fans kürzlich über ihre nächste Single spekulieren, als sie auf Social Media einige kryptische Tweets veröffentlichte. Darauf konnte man die Buchstaben „R.E.M.“ über Kopf lesen sowie einige Texte, die wie Lyrics aussahen. Wann der neue Track erscheinen wird, verriet die Künstlerin jedoch noch nicht.