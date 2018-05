Daniele Negroni ist wieder vergeben

Mittwoch, 02. Mai 2018, 13:30 Uhr

Daniele Negroni ist total verliebt! Der 22-Jährige Sänger und Dschungelcamp-Star trauerte kürzlich noch öffentlich seiner Ex-Freundin nach. Das scheint sich nun aber geändert zu haben, denn der TV-Star ist wieder total verliebt und hat ein neues Mädchen an seiner Seite.

Foto: WENN.com

„Ich vermisse sie schon sehr. Ich würde auf jeden Fall sagen, sie war so die erste Person, in die ich schon richtig verliebt war. Und tief in mir drin bin ich es auch immer noch“, erklärte Daniele noch vor einigen Wochen während seiner Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp. Erst seit kurzem häuften sich dann die Gerüchte, dass der einstige ‚DSDS‘-Teilnehmer wieder vergeben sein soll. Nun ist es jedoch offiziell: Der Sänger und die „Influencerin“ Tina Neumann sind mehr als nur gute Freunde. Auf dem ‚Bild‘-Renntag in Gelsenkirchen zeigten Daniele und die 16-Jährige, wie es wirklich um sie steht.

Ein Beitrag geteilt von Tina Neumann (@tinaneumann) am Apr 17, 2018 um 7:01 PDT

„Happy miteinander“

Gegenüber ‚Promiflash‘ sprachen die frisch Verliebten dann auch über ihre Gefühle für einander. „Man kann sagen, dass wir happy sind miteinander. Wir sind glücklich, alles ist gut. Wir freuen uns, dass wir hier sind, ich freu mich, dass sie mich begleitet und der Rest ist Nebensache“, so Daniele.