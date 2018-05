Helen Mirren für Disney-Film gecastet

Mittwoch, 02. Mai 2018, 18:23 Uhr

Helen Mirren tritt dem Cast zu ‘The One and Only Ivan‘ bei. Die 72-jährige Schauspielerin spielt an der Seite von Danny DeVito und Angelina Jolie in der Disney Live-Action-Adaption von Katherine Applegates gefeiertem Buch.

Foto: WENN.com

Weitere Stars wie Bryan Cranston, Ariana Greenblatt, Sam Rockwell und Brooklyyn Prince leihen den Charakteren im Film ihre Stimme. Jolie tritt außerdem als Produzentin auf. Die Dreharbeiten fingen Anfang dieser Woche an, über genauere Informationen schwieg Disney jedoch bislang. ‘The One and Only Ivan‘ wurde 2012 veröffentlicht. Die Geschichte handelt von einem Gorilla, der in einem Einkaufszentrum in einem Käfig lebt. Mirren ist bekannt für ihre beeindruckende Leistung in Filmen, ihr größter Wunsch war es jedoch, eine Rolle in ‘Fast & Furious 8‘ und ‘R.E.D. – Älter. Härter. Besser‘ zu bekommen.

„Ich werde in Actionfilmen zu sehen sein“

Wie ‚Femalefirst‘ berichtete, bettelte die Schauspielerin, um einen Part in den beiden Actionstreifen zu bekommen: „Es war definitiv eine Wunschvorstellung. War es absolut. Ich bettelte. Ich ging da raus und dann bettelte ich. Das war eines der schönen Vorteile, einen Oscar gewonnen zu haben. Ich werde in Actionfilmen zu sehen sein! Weil sie es lieben, Oscarpreisträger in ihren Actionfilmen zu haben. Sie möchten dich fertig machen.“