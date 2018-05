Johnny Galecki zurück in "Roseanne"

Mittwoch, 02. Mai 2018, 14:22 Uhr

Johnny Galecki wird wieder bei ‚Roseanne‚ zu sehen sein. Der 43-Jährige spielte in der 90er-Serie die Rolle des David Healy. Nachdem das Format in diesem Jahr wieder auf die Bildschirme geholt wurde, wurde spekuliert, ob Johnny ebenfalls zurückkehrt.

Foto: FayesVision/WENN.com

Nach fast 20 Jahren soll er nun in der zweiten Staffel wieder durch das Schlafzimmerfenster seiner Liebsten klettern. Der ‚The Big Bang Theory‘-Star war neben Roseanne Barr (65) und John Goodman (65) als Freund ihrer Teenie-Tochter Darlene, die von Sara Gilbert gespielt wurde (43), zu sehen. Die beiden treten schließlich auch gemeinsam vor den Altar und bekommen ihr erstes Kind. Allerdings zerbricht die Beziehung Jahre später, wie in den neuen Folgen zu sehen ist.

Letzte Woche kehrte Johnny jedoch zurück als David und brachte die Gefühle seiner Ex durcheinander.

Zu einem Liebes-Comeback kam es dabei jedoch nicht, aber er soll zurück in die Nähe seiner Familie ziehen. Vorerst soll sein Besuch der einzige Auftritt in der Serie von Johnny bleiben. Wegen seiner Arbeit bei ‚The Big Bang Theory‘ und seiner eigens produzierten TV-Show ‚Living Biblically‘ habe der Schauspieler nämlich einen vollen Terminplan. Die aktuelle Geschichte bei ‚Roseanne‘ lässt aber trotzdem darauf hoffen, dass die Fans in der kommenden Staffel David und Darlene wieder häufiger zu sehen bekommen.