Miley Cyrus: Marihuana ist die wahre Liebe?

Mittwoch, 02. Mai 2018, 20:13 Uhr

Miley Cyrus‚ „wahre Liebe“ ist Marihuana. Die 25-jährige Sängerin, die mit Liam Hemsworth verlobt ist, hält sich momentan von dem Rauschgift fern, da sie „sehr fokussiert“ auf ihre Arbeit ist. Dennoch erwartet sie, dass sie irgendwann wieder zu der Droge greifen wird.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Danach gefragt, ob sie derzeit Marihuana rauche, antwortete sie gegenüber Moderator Jimmy Kimmel in dessen Show: „Würde ich gerne, aber nein. Ich fokussiere mich derzeit sehr auf meine Arbeit. [Gras ist] das magischste, großartigste Ding. [Es ist] meine erste und wahre Liebe. An diesem Punkt in meinem Leben ist es nur nicht das Richtige für mich. Aber ich bin mir sicher, dass es einen Tag geben wird, an dem ich mich ihm wieder glücklich hingebe.“

Obwohl die ‚Malibu‘-Interpretin gerne Snacks isst, wenn sie „stoned“ ist, hebt sie sich eine Packung Erdnüsse von einem Flug vor 15 Jahren auf. „Die bedeuten mir etwas! Sie repräsentieren für mich den Beginn dieses Lebens, weil ich damals zum ersten Mal auf dem Weg nach Los Angeles war, um für ‚Hannah Montana‘ vorzusprechen“, erklärt sie gegenüber dem Talkmaster.

Miley ist ein Messie

„Mein Vater war in der ersten [Klasse] und ich war in der Economy-Class und er sagte, er würde mir eine heiße Erdnuss aus der besseren Flugklasse zuwerfen. Und dann sagte ich ‚Ich habe schon meine eigene.‘ Also habe ich mir die immer aufgehoben. Egal, wie stoned ich bin, ich esse sie nicht!“

Die Erdnüsse sind nicht der einzige Gegenstand aus der Vergangenheit, an dem Miley sich festhält und sie gibt zu, dass sie Liam Hemsworth mit ihrem Messie-Verhalten in den Wahnsinn treibt. Sie sagte: „Ich würde sagen, dass ich eine saubere Person bin, aber ich bin auch ein kleiner Messie – er nennt es Horten, ich nenne es Aufbewahren. Der Unterschied zwischen Horten und Aufbewahren ist, Dinge verpackt zu lassen.“