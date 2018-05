Simone Thomalla in "Wenn Kraniche fliegen": Hier ist ein Clip

Mittwoch, 02. Mai 2018, 17:15 Uhr

In der ZDF-Herzkino-Reihe „Frühling“ spielt Simone Thomalla seit zwei Wochen wieder Katja Baumann, die als Dorfhelferin die kleine Alpengemeinde Frühling bei den täglichen Herausforderungen des Landlebens unterstützt.

Foto: ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Der Filmausschnitt, den wir vorab hier präsentieren können, gehört zur Folge 17 („Wenn Kraniche fliegen“) der „Frühling“-Reihe, die am kommenden Sonntag, den 6. Mai ausgestrahlt wird. Seit dem 22. April zeigt das ZDF neue Folgen, dieses Jahr sogar gleich vier Episoden, die an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen ausgestrahlt werden. Zwei Folgen sind also bereits gelaufen und am 13. Mai folgt die vierte.

Und darum geht’s am Sonntag

Katja Baumann ist gerade mit einem defekten Mähdrescher in einem Rapsfeld gestrandet, als ihr kurz darauf die achtjährige Lea Krug in die Arme taumelt – sie klagt über starke Bauchschmerzen. Katja bringt Lea in die Klinik, wo das Mädchen auf eine Vergiftung hin behandelt wird. Leas Eltern leben als Aussteiger auf einem abgelegenen Hof und haben weder Telefon noch nennenswerten Kontakt zur Außenwelt.

Als Katja bei den Krugs eintrifft, findet sie Mutter Stefanie am Boden. Sie kämpft ebenfalls mit den Symptomen einer Vergiftung. Stefanie und Lea hatten am Abend zuvor offenbar selbst gesammelte Pilze gegessen. Katja organisiert gerade noch rechtzeitig die Rettung, muss dann aber verblüfft feststellen, dass Gregor Krug seine Familie gegen den Willen von Doktor Schneiderhan wieder mit nach Hause nimmt. Die Krugs zeigen sich als Gegner der modernen Schulmedizin. Doch Katja findet bald schon heraus, dass noch ein ganz anderes Geheimnis hinter der übertriebenen Fürsorge der beiden Eltern steckt.

Zu Hause schlägt sich Katja immer noch mit ihrem neuen Vermieter Jan Steinmann herum. Mit dessen Sohn Adrian versteht sie sich zwar immer besser, doch scheint auch dieser seine verborgenen Seiten zu haben. So heftet er sich der gleichaltrigen Nora Kleinke auffällig an die Fersen. Woher stammt sein plötzliches Interesse an dem Mädchen, das er zunächst für ein verzogenes Landei gehalten hat?