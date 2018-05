Benjamin Ingrosso: Holt er beim ESC den Sieg für Schweden?

Donnerstag, 03. Mai 2018, 16:40 Uhr

Der Eurovision Song Contest steht vor der Tür und allmählich kommen die Fans sind schon im ESC-Fieber! Freitag in einer Woche ist es soweit, dann singen wieder 42 Nationen um den Titel in Lissabon.

Foto: Thomas Hanses

Ein Kandidat ist Benjamin Ingrosso der mit seinem Song „Dance You Off“ Schweden in diesem Jahr vertritt (wir berichteten). Er zählt bei den Buchmachern bereits zu den Favoriten und daher möchte ich dir das junge Ausnahmetalent auch einmal kurz vorstellen.

„Mein Ziel ist es Spaß zu haben und eine großartige Performance zu bieten“, sagte das erst 20-jährige Sahneschnittchen über seine Teilnahme. „Ich fühle mich geehrt, in diesem Jahr einer der Teilnehmer zu sein, und ich freue mich wirklich darauf, vor einer noch größeren Menge zu spielen.“ Seit Beginn der Woche ist Benjamin in Lissabon und hat ach schon seine ersten Proben hinter sch – wie unsere Fotos zeigen.

Swedish-House-Mafia-Clan

Benjamin ist der Cousin von Swedish-House-Mafia-Mitglied Sebastian Ingrosso und damit kein unbeschriebenes Blatt. In seiner Heimat Schweden ist er momentan einer der angesagtesten Popstars überhaupt. Nach 25 Millionen Spotify-Streams, einer Platin- und drei Goldauszeichungen für seine Hitsingles „Fall In Love“, „Good Lovin“, „Do You Think About Me” und „One More Time“ in den vergangenen drei Jahren wurde der Sänger und Songwriter mit italienischen Wurzeln nun auserkoren, das skandinavische Königreich beim diesjährigen Eurovision Song Contest zu vertreten.

Foto: Andres Putting

Der Song, mit dem er in wenigen Wochen in Lissabon an den Start gehen wird, trägt den Titel „Dance You Off“ und entstand in Zusammenarbeit mit den Songwritern Louis Schoorl (Guy Sebastian, The Veronicas), K Nita (Meghan Trainor, Drake, Kanye West) und Marco Daniel Borrero (Zara Larsson, Noah Cyrus). Die ESC-Buchmacher rechnen ihm dabei gute Chancen zu und sehen ihn in den Top 10. Benjamins Single „Dance You Off“ ist genau das, was der Titel verspricht: Ein dreiminütiges, goovendes Workout, das den Hörer beim ersten Refrain von seinem Stuhl reißt.

Foto: Andres Putting

Jede Menge talentierte Musiker

Wie kommt’s eigentlich, das Schweden jedes Jahr mit hoher qualitätiven Songs antritt? Dazu hat Benjamin auch eine Meinung:

„Ich denke, wir sind gut darin, das Gesamtpaket einer Performance zu betrachten. Es gibt ja viele erfolgreiche große Länder, daher ist es schwierig, diese Frage zu beantworten, aber wir haben eine Menge wirklich talentierter Musiker, aber auch Leute, die in der Unterhaltungsindustrie arbeiten.“

Foto: Andres Putting

Debütalbum in der Mache

Derzeit werkelt Benjamin (übrigens ein Cousin von Swedish House Mafia-Mitglied Sebastian Ingrosso) an der Fertigstellung seines ersten Albums, an dem u.a. auch die Hitmacher Fernando Garbibay (Lady Gaga, Sia), Omega (Jason Derula, Daya) und Andrew Dawson (Kanye West, Borns) mitwirken.