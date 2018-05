Meghan Markle: Bruder warnt vor der Hochzeit

Donnerstag, 03. Mai 2018, 9:15 Uhr

Meghan Markles Halbbruder drängt Prinz Harry, die royale Hochzeit abzublasen. Thomas Markle Jr. hat einen offenen Brief an den Briten verfasst, in dem er ihn ausdrücklich davor warnt, seine Halbschwester zur Frau zu nehmen.

Foto: Wheatley/WENN

Er geht sogar so weit zu behaupten, dass Harrys und Meghans Trauung der „größte Fehler in der royalen Hochzeitsgeschichte“ sei. „Meghan Markle ist offensichtlich nicht die richtige Frau für dich. Ich bin verwirrt, wieso du die echte Meghan nicht siehst, die die Welt jetzt sieht. Meghans Versuch, wie eine nicht mal C-klassige Hollywood-Schauspielerin eine Prinzessin zu spielen, wird allmählich alt“, heißt es in dem Brief laut ‚In Touch Weekly‘.

„Stumpfsinnige und eingebildete Frau“

Der 51-Jährige bezeichnet Harrys Verlobte als „stumpfsinnige, oberflächliche, eingebildete Frau“, die sowohl den Prinzen als das ganze königliche Familienerbe lächerlich machen werde. „Welche Art von Person benutzt ihren eigenen Vater, bis er bankrott ist und vergisst ihn anschließend in Mexiko, pleite, wegen ihrer Schulden? Und wenn es an der Zeit ist, ihm Geld zurückzuzahlen, vergisst sie ihren eigenen Vater, als ob sie ihn nie gekannt hätte. Es ist sehr offensichtlich, dass ihr winziger Hollywood-Ruhm ihr zu Kopf gestiegen ist. Von der Tatsache ganz zu schweigen, dass sie statt ihrer eigenen Familie komplett fremde Leute zur Hochzeit eingeladen hat“, klagt Thomas Markle Jr.

Die beiden Halbgeschwister haben sich seit 2011 nicht mehr gesehen, als sie beide der Beerdigung ihrer Großmutter Doris beiwohnten. Thomas Markle Jr. hatte sich bereits früher darüber aufgeregt, nicht zur Hochzeit eingeladen worden zu sein. Mit seinen neuesten Aussagen ist er einer Einladung wohl nicht näher gekommen.