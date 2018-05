Pietro Lombardi in tiefer Trauer

Donnerstag, 03. Mai 2018, 20:42 Uhr

Pietro Lombardi verarbeitet seine Trauer nach dem Tod seiner geliebten Oma mit einem rührenden Instagram-Video. Der Ex-Mann von Sarah Lombardi ist sonst eher für seine lustigen und positiven Social Media-Posts bekannt. Nun aber wandte er sich mit einer berührenden Botschaft an seine Fans.

Foto: WENN.com

Auf Instagram postete er ein Video, in dem der 25-Jährige die Zeilen ‚Wir vermissen dich‘ an seine Oma gerichtet singt. In der Unterschrift heißt es: „Wir werden dich niemals vergessen Oma. Ich liebe dich.“ Dazu postete der ‚DSDS‘-Gewinner ein Herz-Emoji. Die Fans zeigen sich gerührt von so viel offen bekundeter Zuneigung und drückten dem Sänger ihr Beileid aus. So kommentierte beispielsweise eine Nutzerin: „Es ist schön, dass das geliebte Enkelkind für seine Oma so schön singt.“

Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@_pietrolombardi_) am Mai 2, 2018 um 12:14 PDT

Ein weiterer Kommentar lautet: „Ich hoffe deine Oma hatte ein erfülltes, glückliches Leben. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Stärke.“ Durch den eigens für seine Oma geschriebenen Song merkt man, wie sehr Pietro die Musik durch schwere Zeiten hilft. Bereits im vergangenen Jahr verarbeitete der Künstler die Trauer um seine andere Oma, indem er ihr ebenfalls einen persönlichen Song widmete.