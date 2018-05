"Robin Hood" mit Jamie Foxx und jeder Menge Stars: Erster Teaser!

Donnerstag, 03. Mai 2018, 21:25 Uhr

Schon oft wurde diese zeitlose Geschichte erzählt – doch nie hat es so geknallt: Der König der Diebe ist zurück! Regisseur Otto Bathurst bewies bereits mit der Erfolgsserie „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ sein Gespür für historische Themen und präsentiert mit Robin Hood nun eine moderne, düstere und vor allem actiongeladene Interpretation des weltbekannten Klassikers.

Robin Hood (Taron Egerton). Foto: Studiocanal GmbH

Bathursts Neuinterpretation der legendären Heldenballade spielt im Mittelalter, zeigt aber die aktuelle Brisanz des Stoffes so deutlich wie noch keine Verfilmung zuvor. Briten-Shootingstar Taron Egerton („Kingsman: The Golden Circle“) tritt als desillusionierter, jüngster Robin Hood der Filmgeschichte an, im Kampf gegen die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Auf seinen Diebestouren unterstützen ihn Jamie Foxx („Baby Driver“) und Eve Hewson („Bridge of Spies“) als moderne Lady Marian.

Als tyrannischer Sheriff von Nottingham zeigt sich der charismatische australische Hollywood-Export Ben Mendelsohn („Star Wars: Rogue One“) von seiner düsteren Seite und Sahneschnittchen und Frauenschwarm Jamie Dornan („Fifty Shades of Grey“) spielt Will Scarlet. Auch nach 800 Jahren lebt der Mythos und zeigt mit Robin Hood eindrucksvoll, wofür er steht: Für die Macht des Volkes, das gemeinsam stärker ist als jeder Tyrann.

Wir haben den ersten Teaser und erste Bilder. Kinostart ist erst am 10. Januar 2019!



Robin und John (Jamie Foxx, rechts). Foto: Studiocanal GmbH / Larry Horricks

Und darum geht’s

Der junge Robin Hood (Taron Egerton) kehrt vom Schlachtfeld der Kreuzzüge zurück, zuhause erwartet ihn eine zerstrittene, von Korruption und Intrigen gezeichnete Gesellschaft. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist riesig. Robin Hood beschließt gemeinsam mit seinem Verbündeten Little John (Jamie Foxx), die Missstände nicht länger hinzunehmen und gegen die vorherrschende Ungerechtigkeit zu kämpfen. Sie legen sich mit den höchsten Instanzen an und haben schon bald den skrupellosen Sheriff von Nottingham (Ben Mendelsohn) zum Feind.

Marian (Eve Hewson) und Robin. Foto: Studiocanal GmbH / Attila Szvacsek