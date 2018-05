Verlosung: Ethan Hawke in "24 Hours To Live"

Donnerstag, 03. Mai 2018, 17:20 Uhr

Am 11. Mai erscheint „24 Hours To Live“ fürs Heimkino. Darin bleiben Ethan Hawke nur 24 Stunden, um seine brisante Mission zu beenden…oder doch lieber seine verräterischen Auftraggeber auszuschalten! Sein umbarmherzigster Gegner ist in beiden Fällen jedoch die Zeit.

Der ehemalige Elitesoldat Travis Conrad ist nach dem Tod seiner Frau und seines Sohnes am Boden zerstört und hat seinen Job als Söldner an den Nagel gehängt. Als jedoch sein alter Freund Jim Marrow, mit dem er für das private Militärunternehmen Red Mountain gearbeitet hat, mit einem unwiderstehlichen Angebot bei ihm auftaucht, nimmt Travis es als allerletzten Auftrag an. Doch die Mission missglückt: Bevor Travis die Zielperson töten kann, entlarvt ihn die Interpol-Agentin Lin Bisset und eliminiert ihn kurzerhand.

Doch Travis erwacht in einem Operationssaal wieder zum Leben. An ihm wurde das von Red Mountain entwickelte, höchst experimentelle medizinische Verfahren angewendet, das ihn für weitere 24 Stunden am Leben hält – damit er Jim den geheimen Aufenthaltsort der Zielperson nennen kann.

Von seinem alten Freund betrogen, hat Travis nur noch ein Ziel: Red Mountain zu zerstören…

