Bonnie Strange: Freund betrügt sie im 9. Monat?

Freitag, 04. Mai 2018, 18:50 Uhr

Bonnie Strange wurde offenbar von ihrem Freund Leebo Freeman betrogen. Für die Modelschönheit lief eigentlich alles gerade super: Sie war glücklich verliebt und erwartete mit ihrem Auserwählten ihr erstes Kind. Doch ihr Märchen hat sich plötzlich in einen Albtraum verwandelt.

Foto: AEDT/WENN.com

Der US-Musiker Leebo hat die 31-Jährige angeblich fies hintergangen. „Ja, es ist leider wahr, Leebo hat mich betrogen“, bestätigt Bonnie gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung. Den Schock über diesen widerlichen Betrug muss der Star nun erst einmal verarbeiten: „Es war immer meine allergrößte Horror-Vorstellung, dass mir so etwas in einer Beziehung passiert. Und schlimmer noch während der Schwangerschaft. Dann auch noch die Art, wie es passiert ist, dafür finde ich kaum Worte. Ich fühle mich gerade wie in einem Albtraum.“ Ja ähm, hieß es denn nicht zuletzt, die beiden seien getrennt?

„Ich bin auch in einer Beziehung“

Dazu trägt auch sicherlich die Tatsache bei, dass sich Leebo ausgerechnet mit einem Erotik-Model vergnügt haben soll. Im Berliner Club ‚Kit Kat‘ sollen sich die zwei nähergekommen sein, der Rest erklärt sich von selbst. Die Darstellerin selbst beteuert, nicht gewusst zu haben, dass Bonnie nichts von ihrem Verhältnis ahnte: „Ich bin auch in einer Beziehung und für mich ist es in Ordnung, mit anderen Männern zu schlafen.“ Daraufhin habe sie sofort den Kontakt zu dem It-Girl gesucht: „Ich habe Bonnie alles erzählt und ich werde mich auch nicht mehr mit Leebo treffen. Sein Verhalten geht echt gar nicht.“ Leebo selbst hat sich noch nicht zu den Enthüllungen geäußert. (Bang)