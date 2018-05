Tom Kaulitz bestätigt eine Beziehung

Freitag, 04. Mai 2018, 14:15 Uhr

Sie wurden in letzter Zeit häufiger zusammen gesehen: Tom Kaulitz und Heidi Klum. Aber sind sie auch ein Paar? Die Presse schreibt ja viel. Jetzt hat der Musiker Auskunft über seinen Beziehungsstatus gegeben.

Tom und Bill Kaulitz in Rockerpose. Foto: WENN.com

Der 28-jährige Tokio Hotel-Gitarrist lief am Donnerstag (03. Mai) gemeinsam mit seinem Bruder Bill Kaulitz über den roten Teppich bei den About You-Awards in Berlin. Bei dieser Gelegenheit hat er bestätigt, in einer Beziehung zu sein. Mit wem er allerdings zusammen ist, sagte der Gitarrist der Band Tokio Hotel im Interview der ProSieben-Sendung „Red“ am Donnerstag aber nicht. „Bei mir gibt’s eine“, antwortete er lediglich auf die Frage, ob er in einer Beziehung sei. Und ergänzte: „Super glücklich.“

Seit März wird Kaulitz immer wieder mit „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin Heidi Klum (44) gesichtet. Dass sie ein Paar seien, hat aber keiner der beiden bisher bestätigt. Toms Zwillingsbruder Bill gab in dem ProSieben-Interview an, nicht in einer Beziehung zu sein.

Ein Beitrag geteilt von Thomas Hayo (@thomashayo) am Mär 16, 2018 um 9:39 PDT

„Heidi ist eine ehrliche Haut“

Neben dem kurzen Kommentar von Tom Kaulitz selbst äußerte sich außerdem Model-Juror Thomas Hayo auf dem roten Teppich des Events zu seiner GNTM-Kollegin und ihrer neuen Beziehung. „Die Diskussionen, die da oft aufkommen, was den Altersunterschied betrifft, das finde ich ein bisschen schwierig und nicht zeitgemäß.“ Die Offenheit des 44-jährigen Models findet Hayo ebenfalls gut. „Heidi ist eine ehrliche Haut und auch jemand, der immer schon sehr viel von seinem persönlichen Leben gezeigt hat. Das kann man gut finden oder nicht gut finden, aber so ist Heidi. Sie ist geradeaus. Sie zeigt dann auch ihre Gefühle“, erklärt der ‚GNTM‘-Juror.(dpa/Bang/KT)