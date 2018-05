Das hier ist Meghan Markles Hochzeitskleid?

Samstag, 05. Mai 2018, 12:20 Uhr

Meghan Markle wirft sich für ihre Hochzeit in ein sündhaft teueres Kleid. Umgerechnet 113.000 Euro kostet die edle Robe von Ralph & Russo, für die sich die Schauspielerin entschieden hat.

Foto: WENN.com

Schon bei dem Fotoshooting anlässlich ihrer Verlobung mit Prinz Harry trug die 36-Jährige ein Kleid des britischen Luxuslabels. Laut ‚Daily Mail‘ werden ihr Verlobter sowie das Königshaus für die stattliche Rechnung aufkommen. Ein Insider verrät: „Es klingt nach viel Geld, aber es ist die Hochzeit des Jahres und es wurde in hunderten von Stunden in Handarbeit genäht.“ Weil ein Kleid jedoch nicht reicht, wirft sich Meghan auch noch in eine zweite Robe, wenn sie abends zum Empfang im Frogmore House geht, der von Prinz Charles abgehalten wird.

Als wahrscheinlich gilt, dass die Ehre den Modehäusern Burberry oder Erdem zuteil wird, das zweite Hochzeitskleid der hübschen Brünetten zu designen.

Meghan bleibt bodenständig

Trotz dieser luxuriösen Ansprüche soll Meghan nach wie vor am Boden geblieben sein. Ihre gute Freundin Priyanka Chopra offenbarte so, dass sie niemandem ihr Glück mehr gönnt als Meghan. „Ich bin so glücklich, dass ihr das passiert ist. Ich denke wirklich, dass sie eine dieser weiblichen Ikonen ist, die ein starkes Vorbild für junge Frauen in den kommenden Jahren sein kann. Sie sorgt sich nämlich wirklich sehr um diese Welt!“, erklärte sie in der ‚The Rachael Ray Show‘.