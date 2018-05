Let's Dance: Roman ist jetzt auch raus und Judith wird zum Opernstar

Samstag, 05. Mai 2018, 9:47 Uhr

Bei „Let´s Dance“ tanzten am gestrigen Freitagabend die Stars zu berühmten TV-Melodien. Insgesamt 3,32 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 12,9%) waren bei der 7. Live-Show dabei, in der Roman Lochmann ausschied.

Roman Lochmann und Katja Kalugina sind ausgeschieden

In der 7. Live-Show tanzten die Stars zu berühmten TV-Melodien. Bei Paso Doble, Salsa und Wiener Walzer präsentierten sie – nun ja – teils filmreife Auftritte. Für Youtuber und Zwilling Roman Lochmann und Tanzpartnerin Katja Kalugina, die von der Jury 17 Punkte für ihren Tango bekamen (plus 18 Punkte für ihren Team-Tanz), riefen leider nicht genug Zuschauer an. Sie mussten den Tanzwettbewerb verlassen. Roman Lochmann sagte dazu: „Ich hätte sehr gerne noch weitergetanzt, aber alles hat ein Ende und ich hatte eine super Zeit.“

Judith Williams gibt alles. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Judith mischt die Show auf

Die Stars des Abends waren zweifelsfrei Multimillionärin Judith Williams und ihr Profitänzer Erich Klann. Beiden tanzten einen Paso Doble zu „Habanera“ von Georges Bizet aus dem Film „Carmen“. Und der Clou: Judith, die eine professionelle klassische Gesangsausbildung hat, sang den ersten Part der Arie selbst. Publikum und Jury riss es von den Sitzen. Motsi Mabuse jubelte: „Wahnsinn! Das war die ‚Judith-Show‘ heute!“ Klar, dass es mit 30 Punkten die höchste Bewertung gab.

Daniel Hartwich führte gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Show. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.

Judith Williams und Erich Klann tanzen Paso Doble. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Die Jurywertungen

(Die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Model Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35):

Langsamer Walzer, „My Love“, von Sia aus dem Film „Twilight“.

30 Punkte insgesamt.

Bela Klentze und Oana Nechiti tanzen Paso Doble – in Gold. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Paso Doble, „Habanera“ von Georges Bizet aus dem Film „Carmen“. 30 Punkte insgesamt.

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Jive, „Do You Love Me“ von The Contours aus dem Film „Dirty Dancing“. 25 Punkte insgesamt.

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Paso Doble, „Heavy Cross“ von Gossip aus der „Dior“-Werbung aus dem Jahr 2011. 23 Punkte insgesamt.

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Contemporary, „The Winner Takes It All“ von ABBA aus dem Film „Mamma Mia“. 22 Punkte insgesamt.

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova tanzen Salsa. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Moderator Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31): Salsa, „Cuban Pete“ von Jim Carrey aus dem Film „Die Maske“. 18 Punkte insgesamt.

Social Media Star Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (24) – mit tänzerischer Unterstützung von Heiko Lochmann im Frauenoutfit (18): Tango, „La Cumparsita“ von Carlos Gardel aus dem Film „Manche mögen’s heiß“. 17 Punkte insgesamt.

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Rumba, „Another Love“ von Tom Odell aus der „Telekom“-Werbung aus dem Jahr 2013. 12 Punkte insgesamt.

Diese sieben Paare sind in der nächsten Show am 11. Mai 2018 wieder dabei.

Alle Infos zu ‚Let’s Dance‘ im Special bei RTL.de