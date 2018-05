So haben wir die Lochis noch nie gesehen - und Christian Polanc tobt!

Samstag, 05. Mai 2018, 10:35 Uhr

Youtube-Star Roman Lochmann ist zwar gestern Abend bei ‚Let’s Dance‘ rausgeflogen, aber zumindest gab es bei seiner Performance eine Überraschung. Mit Katja Kalugina (25) zeigte er Roman einen Tango zu „La Cumparsita“ aus dem Kinoklassiker „Manche mögen’s heiß“.

Roman Lochmann und Katja Kalugina tanzen Tango. Foto: MG RTL D / Guido Engels

In der schrägen Klamotte mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemon springen ja die beiden Filmlegenden auch in Frauenkleider. Deshalb durfte am Freitagabend auch der bereits ausgeschiedene Zwillingsbruder Heiko wieder in die Show. Kurzer Auftritt als Frauspielerin! Heikos Kommentar nach seinem Auftritt: „Hat Spaß gemacht. Ich war tatsächlich noch nie in einem Kleid. War mal was Neues.“ Geholfen hat’s nicht. Es gab nur 17 Punkte und Heiko flog raus.

Übrigens soll mit den Zwillingen 2019 der zweite Kinofilm mit dem Titel „Abikalypse“ in die Kinos kommen. Gedreht wurde der offenbar schon im letzten Herbst und ein Kinostart, von dem bislang immer vom Frühjahr 2018 die Rede war, auf nächstes Jahr verschoben.

Roman und Heiko Lochmann und Katja tanzen Tango. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Lambi verweigert Bewertung

Und dann passierte gestern Abend noch das: Profitänzer Christian Polanc findet Joachim Llambis Verhalten „juryunwürdig“. In der ‚Let’s Dance‘-Show kam es zum Eklat, als Llambi der Kandidatin Iris Mareike Steen eine Bewertung verweigerte. Ihre Performance sei einfach zu unterirdisch gewesen. „Du wirst von mir heute kein Urteil bekommen. Du wirst heute nicht rausfliegen, das wirst du nicht, aber ich werde dich nicht bewerten. Es tut mir Leid“, sagte der 53-Jährige.

Insgesamt bekam die Schauspielerin nur 12 Punkte, von Llambi erhielt sie dann doch noch zwei Punkte.

Iris Mareike Steen und Christian Polanc in der Show letzte Woche. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

„Einfach nur respektlos!“

Angesichts des harten Urteils brach die 26-Jährige jedoch hinter der Bühne in Tränen aus und musste von ihrem Tanzpartner Christian Polanc getröstet werden. Der ist nun stinksauer auf das Jurymitglied, denn sein Verhalten gehe gar nicht. „Gar kein Urteil zu bekommen, finde ich einfach nur respektlos. Das hat Iris in keinster Weise verdient, das haben vielleicht Leute verdient, die sich nicht bemühen, die nur hier sind und das Kasperle machen oder sonst irgendwas. Aber das ist alles nicht der Fall und deswegen ist es für mich absolut unverständlich und für mich hier auch keiner Jury würdig“, wettert er im Interview mit ‚Promiflash‘.

Die Jury: Jorge Gonzalez (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Letztendlich hatte Iris Glück und wurde vom Publikum weitergewählt. Auch online regten sich die Zuschauer über Llambis Verhalten auf. „Llambi will so ein professioneller Richter sein, aber das, was er gerade zu Iris Mareike gesagt hat, ist eines Richters nicht würdig!“, wurde etwa auf Twitter kritisiert. Ein anderer User bezeichnete die harten Worte des TV-Stars als „unglaublich beschämend“.

Alle Infos zu ‚Let’s Dance‘ im Special bei RTL.de