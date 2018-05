The Weeknd datet Unbekannte - und noch viele andere?

Samstag, 05. Mai 2018, 20:44 Uhr

Er ist im Moment der Mann mit dem meisten „Frauenverschleiß“. So scheint es zumindest, wenn man beobachtet, mit wem Sänger The Weeknd in den letzten Monaten gesehen wurde, unter anderem Topmodel Bella Hadid. Jede Menge prominente Damen durften sich schon glücklich setzen zumindest kurzzeitig die Aufmerksamkeit des 28-Jährigen zu bekommen.

Foto: WENN

Jetzt wurde der Musiker allerdings nicht mit einer berühmten Lady gesichtet, sondern mit einer scheinbar gänzlich Unbekannten. Anfang der Woche verließ er das Sunset-Tower-Hotel in Hollywood mit einer geheimnisvollen Frau. Im Lässig-Look mit Kapuzenhoodie und Jogginghose wurde er von Paparazzi vor dem Hotel gesichtet – an seiner Seite die dunkelhaarige, schöne Unbekannte. Das Paar plauderte alerdings sehr vertraut miteinander. Beide verließen das Hotel und stiegen auch zusammen in ein dort wartendes Fahrzeug ein. Es schien, als würde die vermeintlich Fremde die Gesellschaft des Sängers überaus genießen. Die Atmosphäre wirkte entspannt und auch die junge Frau zeigte sich locker mit Pullover und einer weiten Hose.

Ein Beitrag geteilt von ?Ceejay The Dj? (@chanteljeffries) am Mär 11, 2018 um 3:27 PDT

„Seit Jahren Freunde“

Eigentlich datete The Weeknd kürzlich noch das Model und DJane Chantel Jeffries (24). Beide wurden jedenfalls Arm in Arm beim Coachella-Festival gesehen. Quellen zufolge soll das aber nichts Ernstes sein. „Chantel und The Weeknd gehen definitiv miteinander aus. Es ist noch neu, aber eher verrückt als ernst. Sie sind seit Jahren Freunde. Sie probieren das mal aus“, so ein Insider.

Dem selben Frauentyp scheint der Musiker aber immer wieder zu verfallen. Die Unbekannte ähnelt auffallend Model Chantel und auch seine Ex Selena Gomez zählt mit in das brünette Beuteschema rein. Mit der Sängerin war er 2017 knapp ein Jahr liiert. (SV)