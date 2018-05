Britney Spears: Turnstunde mit dem Lover

Sonntag, 06. Mai 2018, 12:20 Uhr

Britney Spears bereitet sich zumindest körperlich fleissig auf ihre kommende „Piece of Me“-Tournee vor, die sie auch nach Deutschland führen wird. Der Gesang soll ja angeblich wie immer vom Band kommen, ätzen die Hater – aber durchaus auch Kenner der Materie.

Foto: Sheri Determan/WENN.com

Zum Programm gehören körperliche Ertüchtigungen, damit sie jede Nummer in ihrem Repertoire zumindest optisch perfektionieren kann. Wir dachten Britney geht dafür ins Fitnessstudio. Nein, nein, ihr 24 Jahre junger Lover und Fitnessfreak Sam Asghari zeigt, dass es auch ohne Hardware wie z.B. Hanteln geht. Sie trainieren daheim einfach zusammen. Beide präsentieren sich nämlich in einem Video auf Instagram und sie postet dazu:“Gemeinsam stärker“. Zu einem weiteren Clip schrieb sie: “Verändere meine Trainingsroutine im Fitnessstudio, während ich mich für die ‘Piece of Me’-Tour vorbereite.”

Im August in Deutschland

Die 36-Jährige hat in den letzten Monaten hart für ihre Europatournee trainiert und mehrere Fotos und Videos von ihrer Übungsroutine auf ihren Social-Media-Seiten veröffentlicht. Am 6. und 13. August tritt die Zweifach-Mutter in Berlin und Mönchengladbach auf.

Das Paar hatte sich beim Musikvideodreh zu ‚Slumber Party‘ im Jahr 2016 kenen- und offenbar auch lieben gelernt. (PV)