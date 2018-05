Olly Murs ganz nackt auf Instagram

Sonntag, 06. Mai 2018, 20:51 Uhr

Olly Murs ist bekannt dafür, sich auf seinen Social-Media-Accounts nicht unbedingt zurückhaltend zu verhalten. Und jetzt ließ der Sänger wieder ein Ding (naja fast sogar sein Ding) auf die Öffentlichkeit los.

Foto: WENN.com

Am Samstagnachmittag veröffentlichte er einen gewagten Instagram-Snap – auf dem er komplett nackt ist. Der 33-Jährige hatte sich offenbar so sehr über den Sieg seiner Fußballmannschaft gefreut, dass er sich gleich mal den Siegerpokal schnappte und damit posierte. Natürlich hielt er ihn vor die Kamera und vor sein allerbestes Stück. Mit einem strahlenden Lächeln feierte er via Social Media so also den Sieg der Mannschaft, dem Hall Town FC. Dort spielt Murs neben seinem Gesang und in seiner Freizeit Fußball. Dazu schrieb der gebürtige Engländer: „Ich habe das ganze Jahr darauf gehofft, diesen Pokal mal in den Händen zu halten. #champions.“

Ein Beitrag geteilt von Olly Murs (@ollymurs) am Mai 5, 2018 um 12:22 PDT

Lecker!?

Die Fans reagierten überrascht: „Das habe ich jetzt nicht erwartet, als ich durch meinen Feed gescrollt habe“ oder „Du bist echt ein frecher, ehrlicher Typ. So freut man sich!“ Die meisten seiner Follower schienen sich aber durchaus zu freuen über die nackte Idee und schrieben:“Oh, lecker Mister Murs!“ und „Made my Day“.

Kurz vor dem Sieg seiner Mannschaft hatte Murs bereits ein Foto geteilt, dass ihn im engen Fußballtrikot mit knappen Shorts zeigte. Dazu schrieb er: „Ich bin zurück und direkt wieder bei Cogges Hall Town FC: Letztes Spiel der Saison.“ (SV)