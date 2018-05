Kaia Gerber: Wie die berühmte Mutter, so die Tochter

Montag, 07. Mai 2018, 21:54 Uhr

Kaia Gerber tritt in die High Heels ihrer Mutter. Das 16-jährige Model kann für sein junges Alter bereits so einige Modekampagnen und Laufsteg-Auftritte in ihrem Lebenslauf aufweisen. Böse Zungen behaupten allerdings, dass dies als Tochter eines der erfolgreichsten Supermodels auch kein Wunder sei.

Foto: WENN.com

Die Tochter von Cindy Crawford hätte immerhin die Möglichkeit, sich einige kleine Tipps und Tricks bei der eigenen Mutter abzuschauen. Dem ist sich natürlich auch das junge Model bewusst. In einem Gespräch mit der britischen ‚Vogue‘ verrät sie, welchen Rat ihre Mutter ihr mit auf den Weg gegeben hat. So erklärt Gerber: „[Sie riet mir:] Tu nichts, was du nicht tun willst, und folge dabei stets deinem Instinkt.“

Bewundert ihre Mutter

Gerber wurden offensichtlich die langen Beine ihrer Mutter vererbt, doch Catwalk-Unterricht von ihrer Mutter bekam sie nie. Das junge Model scherzt: „Ich habe sie definitiv einige Male bei ihrer Arbeit beobachtet, aber wir sind nie zusammen unseren Korridor hinunter stolziert.“ Denn abgesehen von der Tatsache, dass ihre Mutter eines der weltweit renommiertesten Models ist, deren Modelkarriere bereits mit zehn Jahren begann, soll ihr Familienleben immer recht gewöhnlich gewesen sein.

Ein Beitrag geteilt von Cindy Crawford (@cindycrawford) am Mär 25, 2018 um 9:35 PDT

Demnach betont das Nachwuchsmodel: „Ich bewundere es total, wie bodenständig meine Mutter geblieben ist. Viele Leute fragten mich bereits, wie das so gewesen sei, als Tochter von Cindy Crawford aufzuwachen. Aber Cindy Crawford, das Supermodel, war nicht meine Mutter. Denn sie war ziemlich gut darin, diese Dinge immer voneinander zu trennen.“