Ed Sheeran: "Perfect" beliebtester Song aller Zeiten?

Ed Sheerans Hit ‚Perfect‘ wurde zum besten Song aller Zeiten gekürt. 30.000 Radiozuhörer können sich nicht täuschen: Der britische Sender Smooth Radio führte wie jedes Jahr eine Umfrage durch, um die Lieblingstracks der Hörer herauszufinden.

Den ersten Platz sicherte sich die emotionale Ballade des 27-Jährigen. ‚Perfect‘ ist Eds vierte Singleauskopplung aus seinem Album ‚Divide‘ und erreichte nach der Veröffentlichung unter anderem in Deutschland, den USA und Großbritannien Platz eins der Charts. In einem Statement äußert sich der Star hocherfreut über das Voting der Hörer: „Mit ‚Perfect‘ wollte ich das beste Liebeslied schreiben, das zu hundert Prozent ich war, daher bin ich überglücklich, dass es in der Smooth-Umfrage zum Nummer 1-Song gekürt wurde. Die Tatsache, dass die Hörer es ausgewählt haben, macht es noch besonderer und ich würde ihnen gerne ein großes Dankeschön aussprechen.“

‚Perfect‘ ist jedoch nicht der einzige Track des Musikers, der es in die Hitliste geschafft hat. In den Top 20 finden sich so auch ‚Thinking Out Loud‘ (Platz 5) und ‚Supermarket Flowers‘ (Platz 17).

Die Hörer lieben ihn

Smooth Radio-Moderatorin Kate Garraway lobt, dass Ed einer der „beliebtesten, bodenständigsten und erfolgreichsten Künstler der Welt“ sei und er daher völlig zu Recht gewonnen habe. „Unsere Hörer lieben ihn – und zu sehen, dass ‚Perfect‘ an erster Stelle der ‚All Time Top 500‘ von Smooth steht, ist ein Beleg dafür, was für ein Superstar er ist“, schwärmt sie.

Den zweiten Platz eroberte George Michael mit ‚Careless Whisper‘. Die 2016 verstorbene Musik-Ikone schaffte es gleich 20 Mal in die Top 500 und ist damit zum zweiten Mal in Folge der beliebteste Künstler. Dicht hinter ihm folgt Elton John mit 18 Tracks, während es immerhin 15 ABBA-Songs in die Top 500 schafften.