"Mamma Mia! Here We Go Again": Hier ist der neue Trailer

Dienstag, 08. Mai 2018, 18:41 Uhr

Die Temperaturen steigen und der Sommer ist nicht mehr weit. Stimmt Euch mit dem neuen deutschen Trailer zu „Mamma Mia! Here We Go Again“ nun gleich auf die Sommer-Party des Jahres ein!

Foto: Universal Pictures

Die Besetzung kann sich – wie bei ABBA-Fans hinreichend bekannt – wieder sehen lassen! Mit dabei sind u.a. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Lily James, Josh Dylan, Hugh Skinner, Jeremy Irvine, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Andy Garcia- und Cher! Und letztere trällert den Hit „Fernando“!

Gestern startete Universal Pictures International außerdem den Vorverkauf zur langerwarteten Fortsetzung des Erfolgsmusicals „Mamma Mia!“ an den deutschen Kinokassen. Gut zwei Monate vor Kinostart können Fans ganz laut „Gimme! Gimme! Gimme!“ rufen und sich für die Fortsetzung bereits ihre Tickets sichern.

Special-Vorstellungen am 13. Mai

Übrigens: Das ist doch auch ein perfektes Geschenk zum Muttertag – also nicht zu lange warten, sonst heißt es noch “SOS” und der Muttertag gerät zum “Waterloo”!

Als weiteres Muttertags-Special finden nur am Sonntag, 13. Mai, bundesweite Vorführungen des ersten Teils in der überaus beliebten Sing-Along-Version statt, bei der das Publikum ja lauthals die legendären ABBA-Songs aus „Mamma Mia!“ direkt mitsingen kann.

Foto: Universal Pictures