Matthias Schweighöfer auf dem "Walk Of Fame"

Dienstag, 08. Mai 2018, 11:43 Uhr

Matthias Schweighöfer – berüchtigt für seine Flugangst – hat den Sprung über’n Teich gewagt! Er erobert mit seiner Amazon-Serie „You Are Wanted“ – nun ja – „Hollywood“. Am Montagabend feierte der Strahlemann zusammen mit seinen Serienkollegen Alexandra Maria Lara, Jessica Schwarz und Michael Landes die Weltpremiere der zweiten Staffel der Serie im restlos ausgebuchten Filmtheater ArcLight Hollywood am Sunset Boulevard.

Foto: Amazon Prime

Vorher erlaubten sich die vier Hauptdarsteller einen kleinen Spaß und verliehen sich kurzerhand selbst einen Stern am weltberühmten Hollywood „Walk of Fame“. An der legendären Kreuzung Hollywood Boulevard/Vine Street posierte die Gruppe für Fotos mit „ihrem“ Stern für You Are Wanted. Direkt im Anschluss ging es für die Gruppe zum Roten Teppich vor dem Premierenkino, wo Fans und Fachpublikum die erste Episode der zweiten Staffel verfolgten. Unter die Gäste mischte sich auch die neue Amazon-Studios-Chefin Jennifer Salke, Georgia Brown, Director European Originals, und Prime Video Deutschland-Geschäftsführer Dr. Christoph Schneider.

Die After-Show-Party zur ersten Weltpremiere einer deutschen Serie in den USA wurde bis in die frühen Morgenstunden im angesagten Avenue-Club direkt im Herzen Hollywoods gefeiert. Die neue Staffel ist ab 18. Mai auf Prime Video in über 200 Ländern zu sehen.

Foto: Amazon Prime

„Es ist unglaublich irreal“

Matthias Schweighöfer sagte dazu: „Es ist unglaublich irreal, die Premiere hier in Los Angeles zu feiern. Vor drei Jahren haben wir den Auftrag für die erste Staffel für Prime Video erhalten. Unser Anspruch war, die Serie neben Shows wie The Man in the High Castle oder Game of Thrones bestehen zu lassen. Und jetzt sind wir hier in Hollywood und feiern die erste Weltpremiere einer deutschen Serie in den USA.“