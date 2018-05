Paul Janke: Heimliche Liebe!

Dienstag, 08. Mai 2018, 21:14 Uhr

Paul Janke enthüllt seine geheime Beziehung. Am Mittwoch (09. Mai) ist es endlich soweit. Der Ex-Bachelor begibt sich erneut auf die Suche nach der großen Liebe. In der Reality-TV-Show ‚Bachelor in Paradise‚ trifft er auf weitere Singles aus ehemaligen Staffeln von ‚Der Bachelor‘ und ‚Die Bachelorette‘.

Foto: Becher/WENN.com

Doch nun macht Janke ein unerwartetes Geständnis. Denn eigentlich hat er seine Traumfrau schon gefunden. Unumwunden spricht er mit RTL über die Frau, die ihm das Herz gebrochen hat: „Ich würde schon sagen, dass ich diese Frau auch geliebt habe. Ich hätte mir mehr mit der Frau vorstellen können, definitiv.“

Vor acht Monaten gingen der 36-Jährige und seine Liebste, die Mutter zweier Kinder, getrennte Wege. Dem Rosenkavalier fiel der Abschied mehr als schwer: „Ich habe dann für mich beschlossen, dass das so nicht weitergehen kann, obwohl es, wenn ich ehrlich bin, nicht einmal eine Herzensentscheidung war, sondern eine Vernunftentscheidung.“

Vermisst sie ihn auch?

Die Liebe zu einer Frau mit zwei Kindern von einem anderen war für Paul ebenfalls sehr schmerzhaft. Er berichtet jedoch von einer guten Beziehung zu den Kindern. Auch sie scheint er zu vermissen. „Es war jetzt natürlich am Anfang auch nicht die Traumvorstellung, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe die Situation so hingenommen, wie sie ist, und es war auch okay so. Ich liebe Kinder“, räumt der Reality-TV-Star ein. Und noch etwas verrät er gegenüber dem Fernsehsender: „Das ist acht oder neun Monate her. Ich bin darüber hinweg. Wenn das anders gewesen wäre, dann hätte ich auch bei dem Format nicht mitgemacht!“ Der Super-Single fliegt also mit neuen Hoffnungen nach Thailand. Er ist auf der Suche nach seiner wahren Herzdame.