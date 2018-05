"Sing meinen Song": So geht's heute mit Rea Garvey weiter

Dienstag, 08. Mai 2018, 19:06 Uhr

Heute Abend gibt es die zweite reguläre Folge aus der neuen, fünften Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Im Mittelpunkt stehen heute Abend die Songs von Rea Garvey.

Mark Forster (l.), Rea Garvey. Foto: MG RTL D / Markus Hertrich

Dass die Tauschkonzert-Runde nicht nur singen, sondern auch tanzen kann, beweisen die Künstler beim Volkstanz, den der Ire an seinem Abend den anderen spontan beibringt! „Wir haben nicht gerade getanzt wie Elfen, aber mit viel Freude“, erzählt Mary Roos im Anschluss amüsiert. show-Host Mark Forster sorgt mit seiner Performance von „Bow Before You“ am Harmonizer für kollektive Gänsehaut. „Ich glaube nicht, dass Rea anfängt zu heulen, aber ich kann mir vorstellen, dass er feuchte Augen bekommt oder wenigstens einen Kloß im Hals hat“, hofft der Gastgeber im Vorfeld.

Und damit soll er recht behalten:„You got me wet eyes, my friend“, so die anerkennenden Worte des sichtlich angefassten Rea Garveys.

„Die Rea-Garvey-Story“

Neben überraschenden Neuinterpretationen seiner Songs darf Rea Garvey an diesem Abend mit „Is it Love“ auch selbst auf die Bühne – doch auch seine neue Hit-Single (soviel Werbung muss schon sein fürs neue Album „Neon“) erstrahlt in einer ganz neuen Version, denn Mark Forster unterstützt ihn dabei in Vertretung für Duett-Partner Kool Savas auf der Bühne.

Und: Auch in „Die Rea-Garvey-Story“ dreht sich im Anschluss an „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ um 22:05 Uhr alles um den Sänger des Abends.

Foto: MG RTL D / Markus Hertrich

Diese Songs von Rea Garvey werden neu interpretiert

Marian Gold – Oh my Love

Johannes Strate – Supergirl

Mary Roos – Through the Eyes of a Child

Judith Holofernes – Armour

Rea Garvey (mit Mark Foster) – Is it Love

Leslie Clio – Wild Love

Mark Forster – Bow Before Youweiter

Begleitend zur Sendung wird es das Album “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 5” ab dem 11. Mai 2018 im Handel geben! Eine Neuerung in diesem Jahr ist, dass alle 6 Tauschsongs auch aus der zweiten am 8.5. bereits vor dem offiziellen Erscheinen des Albums digital verfügbar sind (12 Songs insgesamt)! Das Musiklabel der Mediengruppe RTL, Music for Millions, veröffentlicht den Longplayer in zwei CD-Varianten. Als Deluxe 2-CD-Edition mit allen 42 Tauschsongs und als gekürzte 1-CD-Variante mit 14 Songs, sowie als Download und im Streaming.

