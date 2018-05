Verlosung: Daniel Radcliffe im Drogenthriller "Der Kurier"

Dienstag, 08. Mai 2018, 22:07 Uhr

Kaum ein Thema bietet so viel Stoff für spannende Thriller wie die organisierte Kriminalität. Besonders beliebt als Gegenspieler sind dabei Drogenkartelle, die mit Rauschgift Millionen verdienen und äußerst brutal gegen ihre Konkurrenten vorgehen.

Foto: Ascot Elite

Am 11. Mai erscheint der Thrillers „Der Kurier – In den Fängen des Kartells“ (Beast of Burden) mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle!

Welche Macht und Skrupellosigkeit ein Drogenkartell ausmacht, muss Pilot Sean Haggerty (Daniel Radcliffe) am eigenen Leib erfahren. Um seiner schwerkranken Frau eine lebensrettende Operation zu finanzieren, lässt er sich auf einen Deal mit dem Kartell ein, in dem er Drogen für sie über die Grenze schmuggelt. Die Drahtzieher überlassen jedoch nichts dem Zufall und greifen zu brutalen Methoden, um Haggerty unter Druck zu setzen.

Foto: Ascot Elite