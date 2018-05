Colton Haynes: Scheidung nach nur sechs Monaten?

Mittwoch, 09. Mai 2018, 12:14 Uhr

Colton Haynes lässt sich offenbar schon wieder scheiden. Der ehemalige ‚Teen Wolf‘-Darsteller und der Florist Jeff Leatham hatten sich gerade einmal im vergangenen Oktober das Ja-Wort gegeben. Nach nur sechs Monaten soll die Ehe laut Berichten von ‚TMZ‘ nun allerdings schon wieder vor dem Aus stehen.

Foto: Apega/WENN.com

Angeblich soll der 29-Jährige in Los Angeles die Scheidung eingereicht haben. Es wird vermutet, dass sich das Paar bereits letzte Woche getrennt haben soll und böse Zungen behaupten, dass Leatham fremdgegangen sein soll. Haynes wehrt sich jedoch gegen diese Vorwürfe und betonte auf Twitter: „Jeff würde niemals fremdgehen. Er ist ein großartiger Mann. Hört auf, gemein zu ihm zu sein.“ Die Beziehung der beiden Amerikaner begann dabei so harmonisch und vielversprechend.

Ein Beitrag geteilt von Jeff Haynes-Leatham (@jeffleatham) am Jan 18, 2018 um 8:09 PST

Sie wollten Kinder

Bereits wenige Monate, nachdem sie ihre Beziehung öffentlich machten, sprachen die Ex-Partner über ihren Kinderwunsch. Im März vergangenen Jahres folgte dann die romantische Verlobung und nur wenige Monate darauf wurde im Oktober vor den Augen von berühmten Promifreunden wie Sofia Vergara und ihrem Ehemann Joe Manganiello, Chelsea Clinton und Billie Lourd geheiratet. Die Trauung wurde sogar von dem ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star Kris Jenner vollzogen.