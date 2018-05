Diese Stars wollen die Deutschen nackt sehen!

Mittwoch, 09. Mai 2018, 10:13 Uhr

Emma Watson und Justin Bieber sind die Stars, die die meisten Deutschen nackt sehen wollen. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Dating-App Jaumo hervor.

Foto: Cousart/JFXimages/WENN.com

Stars, wie Gott sie geschaffen hat, sieht man in Klatschzeitschriften oder biederen sozialen Netzwerken eher selten; nicht zuletzt, weil dies verboten ist und außerdem dem Schutz der Privatsphäre der Personen dient. Also wird, möchte man seine Neugierde dennoch befriedigen, die allwissende Suchmaschine Google bemüht.

An Nacktbildern der Schauspielerin Emma Watson haben die Deutschen mit 42.500 monatlichen Suchanfragen mit Abstand das größte Interesse. Damit liegt sie deutlich vor ihrer berühmten Schauspielkollegin Jennifer Lawrence, die auf die monatlich 30.200 Suchanfragen kommt, und Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez mit 24.700. Sängerin Ariana Grande und Schauspielerin Kaley Cuoco runden mit 22.500 und 21.400 die Top 5 ab.

Ähnliche Rankings auch in anderen Ländern

Nackte Männer scheinen bei den Deutschen weniger gefragt: Vorne liegt hier mit 22.900 Suchanfragen Popstar Justin Bieber – im Gesamt-Ranking gerade mal auf Platz vier. Dafür wird sein Name (ohne Stichworte) mit Abstand am häufigsten, nämlich 673.000 mal gegoogelt. Schauspieler Orlando Bloom, der den zweiten Platz des Männerrankings belegt, kommt auf gerade mal 3.200 Suchanfragen und ist damit auf Platz 29 des Gesamtrankings. Platz 3 belegt Emma Watsons Harry Potter Kollege Daniel Radcliffe, den monatlich 1.180 Deutsche nackt sehen wollen.

Ihm auf den Fersen folgen Schauspieler Channing Tatum mit 870 und Fußballstar Cristiano Ronaldo mit 800 Suchanfragen. Die Drei belegen die Plätze 52-54 des Gesamtrankings.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denen anderer Länder, zeigt sich: Ihre Begeisterung für Justin Bieber und Emma Watson teilen sich die Deutschen mit anderen Nationen. Bieber ist auch in den USA, Italien und Spanien auf Platz 1, Watson in Italien und Frankreich.

In Mexiko, Argentinien, dem Vereinigten Königreich und Frankreich ist allerdings Schauspieler Mel Gibson der am häufigsten gesuchte nackte Mann. Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger kommt in Mexiko, dem Vereinigten Königreich, Australien und Argentinien auf Platz 1. Wenig überraschend: Die Frau, die in den USA die meisten Suchanfragen bekommt, ist – Reality Star und Nervensäge Nr. 1 Kim Kardashian.