Elton John: Freundliche Warnung an Ed Sheeran

Mittwoch, 09. Mai 2018, 19:26 Uhr

Sir Elton John warnt Ed Sheeran davor, dass seine „Blütezeit“ nicht ewig andauern werde. Der ‚Rocket Man‘-Hitmacher, der weltweit über 26 Millionen Alben und 100 Millionen Singles verkauft hat, rät dem 27-jährigen Sänger, sich auf die Zeit vorzubereiten, in der er die Charts nicht mehr anführt und nicht mehr ständig Preise erhalten wird.

Foto: WENN.com

Er meint, er müsse dies einfach „akzeptieren“. In George Ezras Podcast ‚George Ezra & Friends‘ sagte die Musiklegende: „Du hast eine Blütezeit und du hast den Rest und die Blütezeit kann niemals ersetzt werden. Danach hatte ich den Verstand zu wissen, dass ich nicht jedes Mal gleich eine Nummer Eins-Single haben werde. Ich wusste, dass jemand anderes kommt. Es ist zyklisch. Ed wird das durchmachen und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich sagte ‚Es wird eine Zeit kommen, wo das nicht jedes Mal passieren wird und du musst das akzeptieren‘.“

Der 71-jährige Musiker, der nach 50 Jahren auf den Bühnen in aller Welt nur noch eine einzige drei Jahre andauernde letzte Welttournee plant, gab auch zu, dass er es leid sei, ständig die Musik des ‚Shape of You‘-Interpreten im amerikanischen Radio zu hören.

Elton John hat keine Ahnung von Downloads

„In den [amerikanischen Radio-] Charts, welche die sind, die man unterwegs hört, ist Ed immer noch Nummer Eins und ‚Shape of You‘ ist immer noch in den Charts. Man fragt sich ‚Warum?‘ Wie viele Male willst du dir diese Sachen anhören?“, sagte der enge Freund der verstorbenen Prinzessin Diana. Der ‚Tiny Dancer‘-Sänger gab außerdem zu, nicht zu wissen, wie man Musik runterlade. Er stelle auf eine fast schon religiöse Art und Weise sicher, dass er die neuesten Veröffentlichungen immer noch in physischer Form zugeschickt bekommt. Er erzählte: „Eine Schallplatte zu bekommen, war ein Schatz und ich fühle das […] genauso bei CDs. Man muss sein Büro dazu anhalten, sie einem zu brennen.“