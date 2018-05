Lady Gaga kommt mit Kosmetikkollektion - und eigenem Wein!

Mittwoch, 09. Mai 2018, 15:48 Uhr

Lady Gaga plant, ihre eigene Beauty-Linie auf den Markt zu bringen. Die 32-jährige Sängerin möchte ihre eigene Kosmetik-Kollektion mit dem Namen Haus Beauty kreieren und sie durch ihre bereits bestehende Firma Ate My Heart Inc. vertreiben lassen.

Foto: WENN.com

Laut ‚The Blast‘ soll die Kosmetik-Linie dabei ein großes Sortiment aus gefragten Beauty-Produkten, wie Make-up, Eyeliner, Lidschatten und Lippenstiften enthalten. Darüber hinaus soll die Kollektion auch einige exotischere Produkte, zum Beispiel Schönheitsmilch enthalten. Abgesehen von ihrer eigenen Beauty-Linie ist Gaga ebenfalls mehr als gewillt, eine eigene Wein-Sorte herzustellen, die von dem italienischen Restaurant ihrer Familie inspiriert werden soll. Doch noch mehr als mit Wein und Make-up verbindet man mit der ‚Joanne‘-Hitmacherin das Thema Mode.

„Immer dieser Zwiespalt in mir“

So sorgte die Sängerin im Verlauf ihrer Karriere mit ihrer Outfit-Wahl des Öfteren dafür, dass so einige Münder offen stehen blieben. Im Jahr 2015 offenbarte der in New York geborene Star jedoch, dass ihre Outfits nur ein Spiegel ihres Inneren seien.

Ein Beitrag geteilt von Lady Gaga (@ladygaga) am Apr 28, 2018 um 10:34 PDT

So verriet sie dem ‚Billboard‘-Magazin: „Da ist immer dieser Zwiespalt in mir. Wenn ihr mich in total ausgefallenen Klamotten seht, dann seid euch sicher, dass ich mich momentan nicht besonders selbstsicher fühle. Seht ihr mich allerdings in einem sehr weiblichen Kleid, so befinde ich mich sehr wahrscheinlich an einem sehr selbstsicheren Punkt meines Lebens. Ich weiß, dass es sich bizarr anhört, aber diese blonden Haare können so einiges ausdrücken.“ (Bang)